Índice do medo dispara após Irã interromper negociações com EUA

O índice VIX, conhecido como ‘índice do medo’, que funciona como um termômetro de Wall Street, dispara mais de 5% na manhã desta segunda-feira, 1º. O movimento ocorre após circular notícias de que o Irã poderá interromper as negociações com os Estados Unidos acerca da Guerra.

Segundo informação divulgada pela Reuters, a agência iraniana Tasnim afirmou que a equipe negociadora do Irã interrompeu a troca de mensagens com os Estados Unidos por meio de mediadores, em resposta aos ataques ocorridos no Líbano.

O governo do Irã afirmou que qualquer acordo com os Estados Unidos para encerrar o conflito no Oriente Médio dependerá da implementação de um cessar-fogo efetivo no Líbano. A declaração ocorre em meio à ampliação da ofensiva israelense no país e a novas acusações de violações da trégua entre Washington e Teerã.

Em entrevista coletiva, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã, Esmaeil Baqaei, afirmou que a interrupção dos combates no Líbano é uma condição indispensável para qualquer entendimento diplomático. "Insistimos que um cessar-fogo no Líbano é uma condição essencial para qualquer acordo destinado a acabar com a guerra", declarou.

Em reação à possibilidade de prolongação do conflito, o petróleo também dispara. A referência mundial Brent sobe 6,96% a US$ 97,46 o barril, enquanto o WTI 8,09% a US$ 94,43 o barril às 12h.