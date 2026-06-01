Trump minimiza suspensão de negociações com o Irã: 'Realmente não me importo'

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, minimizou nesta segunda-feira, 1º, o possível colapso das negociações de paz com o Irã.

A declaração foi feita pelo republicano em entrevista à emissora americana CNBC: "Honestamente, não me importo se elas terminarem. Realmente não me importo. Não poderia me importar menos".

Em relação às notícias de que negociadores iranianos interromperiam as comunicações com os EUA por causa das operações militares de Israel no Líbano, ele disse questionaria o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, sobre "o que está acontecendo no Líbano".

Ele também disse que não recebeu nenhuma mensagem de Teerã de que estaria suspendendo as negociações com Washington. “Acho que estamos falando demais, se você quer saber a verdade. Acho que ficar em silêncio seria muito bom, e isso pode acontecer por um longo tempo”,

Impactos no preço do petróleo

Ele também disse não estar preocupado com os preços do petróleo, que dispararam após a notícia na mídia estatal iraniana de que Teerã promete "bloquear completamente" o Estreito de Ormuz, além de interromper as negociações.

"Acho que o preço do petróleo vai despencar em breve, sabe, muito em breve", disse Trump.

Os preços do petróleo voltaram a subir com força nesta segunda-feira, 1º, após o Irã suspender as trocas de mensagens com os Estados Unidos e uma nova escalada militar aumentar as incertezas sobre o futuro do conflito no Oriente Médio.

Por volta das 11h20 (horário de Brasília), o Brent, referência internacional para os preços do petróleo, avançava 6,23%, negociado a US$ 96,81 por barril. Já o West Texas Intermediate (WTI), referência nos Estados Unidos, subia 7,41%, para US$ 93,83.

O principal gatilho foi a deterioração do ambiente diplomático. Segundo a agência iraniana Tasnim, a equipe de negociação de Teerã suspendeu todas as trocas de mensagens com Washington por meio de mediadores, citando os ataques israelenses no Líbano e a falta de avanços concretos nas conversas para encerrar a guerra.

A decisão reduz as expectativas de um acordo de curto prazo entre Estados Unidos e Irã. Na semana passada, o presidente americano Donald Trump havia indicado que uma proposta para ampliar o cessar-fogo poderia ser anunciada em breve. Desde então, porém, novos confrontos militares e divergências entre as partes voltaram a colocar em dúvida a viabilidade de um entendimento.