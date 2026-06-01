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Irã diz destruir base dos EUA e Kuwait relata ataques aéreos

Ataque ocorre enquanto Washington e Teerã negociam um acordo para encerrar a guerra com mediação do Paquistão

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 1 de junho de 2026 às 08h00.

O governo do Kuwait informou nesta segunda-feira, 1º, que suas defesas aéreas interceptaram mísseis e drones durante um ataque em andamento no país.

O anúncio ocorreu pouco depois de o Irã afirmar ter atingido uma base militar dos Estados Unidos em resposta a uma ofensiva americana contra uma instalação de telecomunicações iraniana.

Em comunicado publicado nas redes sociais, o Estado-Maior das Forças Armadas do Kuwait afirmou que os sistemas de defesa aérea estão atuando contra "ataques inimigos" e orientou a população a seguir as recomendações de segurança das autoridades. O país não informou qual região foi alvo das ações.

A ofensiva foi reivindicada pela Guarda Revolucionária Islâmica, que afirmou ter atacado uma base aérea americana após uma operação dos EUA contra uma torre de telecomunicações na ilha de Sirik.

Segundo o comunicado divulgado pela corporação militar iraniana, aeronaves da força aeroespacial lançaram ataques contra a instalação de onde teria partido a ação americana. O texto não informa a localização da base nem detalha os danos causados.

Escalada ocorre durante negociações de paz

O novo episódio acontece enquanto Washington e Teerã mantêm negociações para encerrar o conflito, com mediação do Paquistão.

Os Estados Unidos anunciaram no fim de semana uma série de ataques contra alvos iranianos, alegando responder a "ações agressivas" da República Islâmica, incluindo a derrubada de um drone americano em águas internacionais.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reuniu sua equipe de segurança na sexta-feira para discutir uma proposta de acordo, mas, segundo a imprensa americana, o encontro terminou sem consenso.

No domingo, Trump afirmou que o plano de paz inclui cláusulas relacionadas ao programa nuclear iraniano. Veículos americanos também relataram que o presidente pediu alterações em trechos do documento que tratam do programa atômico do Irã e da reabertura do Estreito de Ormuz, rota estratégica para o comércio global de petróleo.

Conflito amplia tensão no Golfo

A troca de ataques eleva a tensão na região do Golfo Pérsico em um momento de negociações diplomáticas delicadas. O Kuwait, aliado dos Estados Unidos e sede de instalações militares americanas, passa a integrar diretamente o cenário da crise após relatar a interceptação de projéteis em seu espaço aéreo.

Até o momento, não há informações sobre vítimas ou danos significativos em território kuwaitiano.

*Com EFE

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