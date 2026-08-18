Estas 5 ações podem gerar R$ 1 mil por mês em dividendos

Carteira: Vale e Bradesco estão entre as ações selecionadas pela Rico. (Coins/Thinkstock)
Repórter de Invest
Publicado em 18 de agosto de 2026 às 05h00.
Para quem busca construir uma renda com dividendos, cinco ações exigiriam entre R$ 82,5 mil e R$ 120 mil investidos para chegar a uma média de R$ 1 mil por mês em proventos, segundo uma simulação da Rico, pertencente a XP Investimentos. Veja as empresas que fazem parte da seleção.
A conta considera os dividendos pagos pelas empresas nos 12 meses analisados e as cotações de agosto de 2025. O objetivo é chegar a R$ 12 mil em dividendos ao longo de um ano.
A Cury (CURY3) é a ação com o maior "dividend yield" entre as cinco, de 14,54%. O indicador mede o retorno dos dividendos em relação ao preço do papel.
Com a ação cotada a R$ 30,10 e dividendos de R$ 4,38 por papel no período, seriam necessárias 2.742 ações para atingir os R$ 12 mil. O investimento total seria de R$ 82.546,17.
Na Allos (ALOS3), o rendimento foi de 13,64%. A partir de uma cotação de R$ 21,54 e dividendos de R$ 2,94 por ação, a simulação chega a R$ 87.958,77 ou 4.084 ações.
A Itaúsa (ITSA4) aparece em terceiro lugar, com dividend yield de 12,91%. Para chegar aos R$ 12 mil, seriam necessárias 9.168 ações, em um investimento de R$ 94.798,60. A conta considera dividendos de R$ 1,31 por ação e cotação de R$ 10,34.
Na Vale (VALE3), o dividend yield considerado pela Rico é de 10,19%. Com a ação a R$ 53,75 e dividendos de R$ 5,48 por papel, o investimento calculado chega a R$ 117.761,79, equivalente a 2.191 ações.
O maior valor da lista é o do Bradesco (BBDC4), com R$ 120.046,11. O cálculo considera 7.715 ações, cotadas a R$ 15,56, e dividendos de R$ 1,56 por ação. O dividend yield é de 10,01%.
|Ação
|Ticker
|Dividend yield
|Investimento
|Cury
|CURY3
|14,54%
|R$ 82.546,17
|Allos
|ALOS3
|13,64%
|R$ 87.958,77
|Itaúsa
|ITSA4
|12,91%
|R$ 94.798,60
|Vale
|VALE3
|10,19%
|R$ 117.761,79
|Bradesco
|BBDC4
|10,01%
|R$ 120.046,11
Isso acontece porque as empresas têm calendários diferentes de distribuição de dividendos. Algumas pagam mensalmente, enquanto outras distribuem proventos trimestralmente, semestralmente ou em períodos sem regularidade definida, conforme a analista Maria Giulia Soares.
Também não há garantia de que os pagamentos se repitam. A simulação usa os dividendos distribuídos no período analisado, e os valores podem mudar de acordo com os resultados das empresas e as condições do mercado.
A seleção faz parte da carteira de Dividendos da Rico. De acordo com a casa, as ações foram escolhidas entre suas preferidas com base na expectativa de distribuição de proventos, e não simplesmente pelo histórico de maiores dividendos.
*Este texto não configura uma recomendação de investimentos da EXAME. Para montar sua carteira, cada investidor(a) deve considerar o seu perfil e particularidades.