Estas 5 ações podem gerar R$ 1 mil por mês em dividendos

Para quem busca construir uma renda com dividendos, cinco ações exigiriam entre R$ 82,5 mil e R$ 120 mil investidos para chegar a uma média de R$ 1 mil por mês em proventos, segundo uma simulação da Rico, pertencente a XP Investimentos. Veja as empresas que fazem parte da seleção.

A conta considera os dividendos pagos pelas empresas nos 12 meses analisados e as cotações de agosto de 2025. O objetivo é chegar a R$ 12 mil em dividendos ao longo de um ano.

Cury, Allos e Itaúsa no radar

A Cury (CURY3) é a ação com o maior "dividend yield" entre as cinco, de 14,54%. O indicador mede o retorno dos dividendos em relação ao preço do papel.

Com a ação cotada a R$ 30,10 e dividendos de R$ 4,38 por papel no período, seriam necessárias 2.742 ações para atingir os R$ 12 mil. O investimento total seria de R$ 82.546,17.

Na Allos (ALOS3), o rendimento foi de 13,64%. A partir de uma cotação de R$ 21,54 e dividendos de R$ 2,94 por ação, a simulação chega a R$ 87.958,77 ou 4.084 ações.

A Itaúsa (ITSA4) aparece em terceiro lugar, com dividend yield de 12,91%. Para chegar aos R$ 12 mil, seriam necessárias 9.168 ações, em um investimento de R$ 94.798,60. A conta considera dividendos de R$ 1,31 por ação e cotação de R$ 10,34.

Foco em Vale e Bradesco

Na Vale (VALE3), o dividend yield considerado pela Rico é de 10,19%. Com a ação a R$ 53,75 e dividendos de R$ 5,48 por papel, o investimento calculado chega a R$ 117.761,79, equivalente a 2.191 ações.

O maior valor da lista é o do Bradesco (BBDC4), com R$ 120.046,11. O cálculo considera 7.715 ações, cotadas a R$ 15,56, e dividendos de R$ 1,56 por ação. O dividend yield é de 10,01%.

Ação Ticker Dividend yield Investimento Cury CURY3 14,54% R$ 82.546,17 Allos ALOS3 13,64% R$ 87.958,77 Itaúsa ITSA4 12,91% R$ 94.798,60 Vale VALE3 10,19% R$ 117.761,79 Bradesco BBDC4 10,01% R$ 120.046,11

A simulação não significa que o investidor receberá R$ 1 mil todos os meses. Os R$ 12 mil são uma referência anual dividida por 12.

Isso acontece porque as empresas têm calendários diferentes de distribuição de dividendos. Algumas pagam mensalmente, enquanto outras distribuem proventos trimestralmente, semestralmente ou em períodos sem regularidade definida, conforme a analista Maria Giulia Soares.

Também não há garantia de que os pagamentos se repitam. A simulação usa os dividendos distribuídos no período analisado, e os valores podem mudar de acordo com os resultados das empresas e as condições do mercado.

A seleção faz parte da carteira de Dividendos da Rico. De acordo com a casa, as ações foram escolhidas entre suas preferidas com base na expectativa de distribuição de proventos, e não simplesmente pelo histórico de maiores dividendos.

*Este texto não configura uma recomendação de investimentos da EXAME. Para montar sua carteira, cada investidor(a) deve considerar o seu perfil e particularidades.