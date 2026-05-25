Focus eleva projeção do IPCA de 4,92% para 5,04% em 2026

Analistas do mercado consultados pelo Banco Central aumentaram a expectativa do IPCA para 2026 pela décima primeira semana consecutiva, segundo o Boletim Focus divulgado nesta segunda-feira, 25.

A projeção do PIB em 2026 também aumentou, de 1,85% para 1,89%, mas teve queda em 2027.

As expectativas para o dólar apresentaram queda em 2026, 2027 e 2028, enquanto a Selic se manteve estável nos três anos.

Boletim Focus hoje

IPCA

A projeção do IPCA para 2026 subiu de 4,92% para 5,04%.

Para 2027, a expectativa subiu de 4,00% para 4,01%.

Em 2028, a projeção ficou em 3,65%. Para 2029, a estimativa se manteve em 3,50%.

PIB

A expectativa do PIB para 2026 aumentou de 1,85% para 1,89%.

Em 2027, a projeção diminuiu de 1,77% para 1,70. Para 2028 e 2029, a estimativa permaneceu em 2,00%.

Selic

Para 2026, os analistas mantiveram a expectativa para a Selic em 13,25% em 2026.

Em 2027, a projeção ficou em 11,25%.

A estimativa seguiu em 10,00% para 2028 e 2029.

Câmbio

Os economistas diminuíram a expectativa para a cotação do dólar em 2026, de R$ 5,20 para R$ 5,17.

Para 2027, a projeção reduziu de R$ 5,27 para R$ 5,26.

Em 2028, a estimativa caiu de R$ 5,34 para R$ 5,30. Em 2029, a projeção se manteve em R$ 5,40.