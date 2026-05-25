Economia

Macro em Pauta

Focus eleva projeção do IPCA de 4,92% para 5,04% em 2026

Projeção do PIB em 2026 também aumentou, enquanto Selic se manteve estável

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 25 de maio de 2026 às 09h00.

Analistas do mercado consultados pelo Banco Central aumentaram a expectativa do IPCA para 2026 pela décima primeira semana consecutiva, segundo o Boletim Focus divulgado nesta segunda-feira, 25.

A projeção do PIB em 2026 também aumentou, de 1,85% para 1,89%, mas teve queda em 2027.

As expectativas para o dólar apresentaram queda em 2026, 2027 e 2028, enquanto a Selic se manteve estável nos três anos.

Boletim Focus hoje

IPCA

A projeção do IPCA para 2026 subiu de 4,92% para 5,04%.

Para 2027, a expectativa subiu de 4,00% para 4,01%.

Em 2028, a projeção ficou em 3,65%. Para 2029, a estimativa se manteve em 3,50%.

PIB

A expectativa do PIB para 2026 aumentou de 1,85% para 1,89%.

Em 2027, a projeção diminuiu de 1,77% para 1,70. Para 2028 e 2029, a estimativa permaneceu em 2,00%.

Selic

Para 2026, os analistas mantiveram a expectativa para a Selic em 13,25% em 2026.

Em 2027, a projeção ficou em 11,25%.

A estimativa seguiu em 10,00% para 2028 e 2029.

Câmbio

Os economistas diminuíram a expectativa para a cotação do dólar em 2026, de R$ 5,20 para R$ 5,17.

Para 2027, a projeção reduziu de R$ 5,27 para R$ 5,26.

Em 2028, a estimativa caiu de R$ 5,34 para R$ 5,30. Em 2029, a projeção se manteve em R$ 5,40.

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