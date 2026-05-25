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Emirados dizem ver 50% de chance de acordo entre EUA e Irã sobre Ormuz

Anwar Gargash diz que reabertura de Ormuz deve estar no centro das negociações entre Washington e Teerã

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 25 de maio de 2026 às 08h29.

Um alto funcionário dos Emirados Árabes Unidos afirmou nesta sexta-feira que há cerca de 50% de chance de Estados Unidos e Irã chegarem a um acordo para reabrir o Estreito de Ormuz, em meio às negociações sobre o conflito no Oriente Médio.

A avaliação foi feita por Anwar Gargash, que disse que o Irã já perdeu oportunidades anteriores por, segundo ele, superestimar suas próprias capacidades.

"Os líderes iranianos perderam muitas oportunidades nos últimos anos devido a uma tendência a superestimar suas capacidades", afirmou Gargash, em evento de segurança em Praga.

Ele acrescentou que espera que esse padrão não se repita nas atuais negociações.

Segundo o conselheiro, os Emirados Árabes Unidos têm sido afetados pelo conflito. Ele afirmou que cerca de 3.300 drones e mísseis foram lançados contra o país desde o início da guerra no Oriente Médio, com baixa taxa de impacto direto.

Pressão sobre o Estreito de Ormuz

O Estreito de Ormuz, rota estratégica por onde passa uma parcela significativa do petróleo mundial, foi fechado em meio à escalada do conflito entre Irã, Estados Unidos e Israel.

Gargash defendeu que qualquer negociação inclua a reabertura da passagem marítima, e não apenas um cessar-fogo.

"Não queremos que as negociações se concentrem apenas em um cessar-fogo e semeiem as sementes de um novo conflito no futuro", disse.

As negociações em curso entre Washington e Teerã estão centradas no programa nuclear iraniano e na tentativa de impedir que o país desenvolva armas nucleares. Segundo Gargash, essa já é hoje a principal preocupação dos Emirados Árabes Unidos.

*Com AFP

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