Netanyahu diz ter acordo com Trump sobre exigências para pacto nuclear com o Irã

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmou neste domingo que concordou com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre os termos de um eventual acordo de paz com o Irã, que incluiria o desmantelamento das instalações de enriquecimento de urânio e a retirada de material nuclear do país.

Segundo Netanyahu, Trump também teria reafirmado o direito de Israel à autodefesa em diferentes frentes, incluindo o Líbano. A declaração foi publicada pelo premiê israelense na rede social X após uma ligação telefônica realizada na noite de sábado.

De acordo com Netanyahu, o diálogo com Trump tratou ainda de um memorando de entendimento sobre o desbloqueio do Estreito de Ormuz e das próximas etapas das negociações para um acordo final sobre o programa nuclear iraniano.

Segundo informações citadas pelo site norte-americano Axios, o primeiro-ministro demonstrou preocupação com a possibilidade de o acordo reduzir a ofensiva israelense no Líbano contra o Hezbollah.

Israel mantém presença militar no sul do Líbano e realiza ataques pontuais em diferentes regiões do país, incluindo Beirute e o vale do Bekaa, segundo relatos de autoridades locais.

Um alto funcionário dos Estados Unidos citado pelo Axios afirmou que o memorando em discussão incluiria uma extensão de 60 dias do cessar-fogo vigente, período no qual haveria avanço nas negociações envolvendo o programa nuclear iraniano.

Netanyahu reforçou ao fim da publicação que a posição conjunta com Trump permanece inalterada em relação ao Irã.

"Minha política, assim como a do presidente Trump, permanece invariável: o Irã não terá armas nucleares", afirmou.

*Com AFP