Ibovespa opera sem direção definida pressionada pelos bancos

Após sustentar uma ligeira alta na sessão anterior, apesar da forte queda da Vale (VALE3) e da Petrobras (PETR4), o Ibovespa abriu a sessão desta sexta-feira, 6, sem direção definida. Às 10h30, o índice virou para queda, caindo 22% aos 181.870 pontos. Já o dólar recuava 0,36% a R$ 5,235.

O que pressiona o índice são os papéis dos grandes bancos, que caem em bloco. O mercado hoje repercute o balanço principalmente do Bradesco (BBDC4). O banco apresentou lucro líquido recorrente de R$ 6,5 bilhões no quarto trimestre de 2025.

A cifra veio levemente acima do consenso, que projetava a linha final do balanço em R$ 6,4 bilhões. O resultado é 20,6% maior que o registrado um ano antes.

Apesar de superar as expectativas, as ações caem quase 5% na abertura, o que puxa o Ibovespa. Daniel Utsch, gestor de renda variável da Nero Capital, comenta que o que frustou o mercado foi o guidance abaixo do esperado.

Leonardo Santana, especialista em investimentos e sócio da casa de análise Top Gain, complementa: "O mercado esperava um resultado maior ainda. E lembrando que a gente tem um famoso sobe no boato, cai no fato. Então, as ações do Bradesco já se valorizaram bem antes do resultado. Isso acaba tendo um efeito um pouco maior no setor financeiro no dia de hoje."

As ações do Itaú (ITUB4) também recuam quase 1%, enquanto Santander (SANB11) cai mais de 2%.

No mesmo horário, Vale subia mais de 1%, enquanto Petrobras avançava 0,43%. O movimento vai na contramão da queda do petróleo, que recua levemente. Já o minério para maio caiu 1,23% na Bolsa de Dalian, na China.

O dia é de agenda esvaziada de indicadores, com destaque para o Sentimento do Consumidor, divulgado pela Universidade de Michigan, às 12h nos EUA. Às 16h, o Federal Reserve (Fed, banco central dos EUA) divulga dados do crédito ao consumidor.

Por aqui, já caminha a primeira reunião do Banco Central (BC) com economistas do Rio e, às 11h, terá a segunda reunião.

De manhã, foi divulgado o Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DI) de janeiro, que acelerou para 0,20%, abaixo das expectativas de 0,24%, informou nesta sexta-feira o Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (FGV Ibre).

“O Ibovespa trabalha em queda leve, mas no cenário, a gente tem um dia bom. Temos dólar caindo e curva de juros toda apontando para queda”, diz Santana.

Ele ainda afirma: “Eu não acho difícil a bolsa fechar positiva. Também fechamos ontem com commodities positivas, prata, petróleo e ouro subindo. Isso já é o suficiente para o nosso índice trabalhar positivo.”

Balanços estrangeiros

A Amazon (AMZO34) registrou lucro líquido US$ 21,2 bilhões praticamente em linha com o consenso do mercado, que esperava algo em torno de US$ 21,1 bilhões, mas o lucro por ação ficou abaixo das expectativas, em US$ 1,95 por papel. A meta das projeções apontava para US$ 1,97.

Os resultados abaixo do esperado derrubam os papéis, que caem quase 9% no pré-mercado americano. Mas, na contramão, os principais índices futuros dos Estados Unidos, S&P 500, Nasdaq e Dow Jones, sobem nesta manhã.