Invest

BTG InsightsGuia de InvestimentosInvest OpinaInvest ProMercadosMinhas FinançasOnde Investir

Bradesco tem lucro de R$ 6,5 bi no 4º trimestre de 2025, alta de 20,6%

Banco divulgou resultados na noite desta quinta-feira (5)

Bradesco: banco divulgou resultados do 4º trimestre de 2025 (Bradesco/Divulgação)

Bradesco: banco divulgou resultados do 4º trimestre de 2025 (Bradesco/Divulgação)

Mitchel Diniz
Mitchel Diniz

Editor de Invest

Publicado em 5 de fevereiro de 2026 às 18h50.

Última atualização em 5 de fevereiro de 2026 às 19h14.

O Bradesco (BBDC4) apresentou lucro líquido recorrente de R$ 6,5 bilhões no quarto trimestre de 2025. A cifra veio levemente acima do consenso, que projetava a linha final do balanço em R$ 6,4 bilhões. O resultado é 20,6% maior que o registrado um ano antes.

A receita total do trimestre foi de R$ 36,1 bilhões, com crescimento anual de 9,8%. O número engloba a margem financeira total, que somou R$ 19,24 bilhões no período, com alta anual de 13,2%. A margem com clientes cresceu 18,4%, para R$ 19,12 bilhões. A margem com mercado encolheu 85%, para R$ 126 milhões.

O retorno sobre patrimônio líquido (ROAE) do banco veio em 15,2%, com crescimento de 0,5 ponto percentual em relação ao terceiro trimestre e de 2,5 pontos percentuais ano a ano.

A carteira de crédito expandida do Bradesco cresceu 5,3% em relação ao terceiro trimestre, e o avanço foi de 11% em bases anuais, para R$ 1,089 bilhão.

O custo de crédito do banco foi de R$ 8,8 bilhões, com alta anual de 18,3%.

As despesas totais, somando pessoal com administrativas, foi de R$ 13,8 bilhões, com alta de 5,6% ano a ano.

O índice de inadimplência para empréstimos com atrasos acima de 90 dias ficou estável em relação ao terceiro trimestre, em 4,1%.

As provisões para perdas esperadas (PDD) cresceram 20,5% em relação ao ano anterior, para R$ 10,06 bilhões. A alta foi de 7,4% em relação ao terceiro trimestre.

" “Nossa operação está tracionada, o que nos permitiu entregar forte crescimento de receitas, mantendo a inadimplência sob controle", afirmou o CEO, Marcelo Noronha, em comunicado.

"Começamos 2026 em ritmo mais forte do que começamos 2025. Mantemos apetite ao risco moderado, porque o cenário macro ainda nos mostra desafios e incertezas, mas temos encontrado boas oportunidades e estamos otimistas com os nossos negócios”.

Acompanhe tudo sobre:BradescoBalanços

Mais de Invest

Amazon tem lucro abaixo do esperado e investimento de US$ 200 bi surpreende: ação cai 10%

Aversão ao risco derruba Wall Street após dados de emprego e queda das techs

Ibovespa fecha em leve alta com Vale caindo mais de 3%

Aversão ao risco mantém dólar perto da estabilidade, a R$ 5,25

Mais na Exame

Mundo

Novo México aprova lei para proibir centros de detenção de imigrantes

Mercados

Amazon tem lucro abaixo do esperado e investimento de US$ 200 bi surpreende: ação cai 10%

ESG

'A transição justa vai ser difícil e haverá perdedores', diz Mary Robinson

Pop

A pedido de emissora, apuração do Grupo de Acesso do Carnaval de SP muda de horário