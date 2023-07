Ibovespa hoje: bolsa oscila perto de zero entre queda da Vale e otimismo internacional

O Ibovespa opera perto da estabilidade nesta sexta-feira, 28, sem conseguir acompanhar o ambiente positivo no mercado internacional. O que pressiona o índice para baixo são as ações da Vale. Maior empresa da bolsa brasileira, a mineradora cai mais de 2%, com investidores reagindo negativamente ao balanço do segundo trimestre, divulgado ontem.

Ibovespa: - 0,01%, 119.977 pontos

O lucro líquido da Vale ficou em US$ 892 milhões no período, 78% a menos que o registrado no mesmo trimestre do ano passado. A queda foi puxada pela desvalorização do minério de ferro no exterior.

No exterior, o apetite ao risco tem como pano de fundo a bateria de dados econômicos divulgados nas principais economias do mundo.

PCE abaixo das expectativas

O número mais aguardado do dia era o Índice de Preço sobre Consumo Pessoal (PCE, na sigla em inglês), que saiu levemente abaixo das expectativas. O indicador é considerado pelo Federal Reserve como a principal métrica de inflação americana. Menor que o esperado, o PCE desta manhã dá confiança a investidores de que o ciclo de alta de juros chegou ao fim nos Estados Unidos.

Bolsas dos Estados Unidos e Europa operam em firmes altas nesta manhã. A expectativa de um Fed menos agressivo na condução da política monetária tem reflexos também no dólar, que se desvaloriza no mundo. No Brasil, a moeda é negociada perto de R$ 4,70.

"Esse dado de hoje deve influenciar positivamente a decisão da autoridade monetária em não subir os juros", comentou em nota Gustavo Sung, economista-chefe da Suno.

Referente ao mês de junho, o PCE caiu de 3,8% para 3% na comparação anual. O núcleo do PCE foi de 4,6% para 4,1%. A expectativa era de queda para 4,2%.

"A inflação vem pouco a pouco arrefecendo, apesar da maior resiliência do núcleo do PCE", disse em nota Lucas Serra, analista da Toro Investimentos.

IGP-M e taxa desemprego

No radar dos investidores ainda estão dados da economia brasileira divulgados nesta manhã. Entre eles, estão o IGP-M de julho e a taxa de desemprego de junho. Ambos saíram melhores que o esperado. O IGP-M de julho apontou para uma deflação de 0,73% ante consenso de 0,72%. Já a taxa de desemprego foi de 8,3% para 8%. A projeção era de queda para 8,2%.

Maiores altas do Ibovespa

CRFB3: + 2,44%

MULT3: + 3,41%

CASH3: + 3,15%

Maiores quedas do Ibovespa

USIM5: - 4,81%

CSNA3: - 2,25%

VALE3 : - 2,35%

