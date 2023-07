Ibovespa hoje: bolsa recua na contramão do exterior com Vale e Petrobras

O Ibovespa recua nesta quinta-feira, 27, sem conseguir acompanhar o tom positivo do mercado internacional. No exterior, bolsas operam em firmes altas, repercutindo as últimas decisões (e sinalizações) dos bancos centrais dos Estados Unidos e da Europa. No Brasil, porém, as quedas das ações da Vale e Petrobras, com os maiores pesos do Ibovespa, pressionam o índice para baixo.

Ibovespa agora

Ibovespa: - 0,42%, 122.041 pontos

As ações da Petrobras são negociadas em queda de mais de 1%, com investidores reagindo ao relatório de produção e vendas do segundo trimestre. Prévia operacional da companhia, o documento foi divulgado ontem e revelou queda anual de 0,6% na produção de barril de óleo equivalente por dia (boe/d) para 2,6 milhões. As ações da Vale, que irá apresentar seu balanço consolidado do segundo trimestre após o encerramento do pregão, também recuam mais de 1%.

Apesar do tom negativo no Brasil, o clima é de apetite ao risco no mercado internacional. Na Europa, bolsas da França e Alemanha chegam a saltar mais de 1% nesta manhã, após o Banco Central Europeu (BCE) confirmar a esperada alta de 0,25 ponto percentual (p.p.) em suas taxas de juro. Com o ajuste,a taxa permanente de depósito da região saltou para 3,75%. Para as próximas decisões, o BCE sinalizou que eventuais altas de juros dependerão da dinâmica dos dados econômicos, indicando que o ciclo de alta de juros pode estar próximo do fim.

A linha foi semelhante à seguida pelo Federal Reserve, que elevou sua taxa de juros em 0,25 p.p. e indicou que os próximos passos da política monetária americana dependerão dos dados correntes. Ainda que tenha deixado a porta aberta para novas altas de juros, o consenso do mercado é de que a ontem foi a última do ciclo de ajustes.

Que horas fecha a bolsa de valores