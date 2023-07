Juros reais não estão altos suficiente para frear Inteligência Artificial, diz BofA

O frenesi em torno das ações associadas à inteligência artificial foi longe demais, mas ainda não vai esfriar, de acordo com o estrategistas Michael Hartnett, do Bank of America.

A empolgação com o potencial da tecnologia desencadeou um rali nos papéis de empresas como Nvidia e Microsoft, impulsionando os ganhos do S&P 500 no primeiro semestre. Embora os juros reais ainda estejam baixo demais para estourar o que Hartnett chamou de minibolha da IA, as condições financeiras mais rígidas serão um desafio para os ativos de risco em agosto, escreveu.

Os mercados globais, dos Treasuries ao petróleo, Bitcoin e ações, ficaram mais sujeitos a disparadas na atual década, de acordo com Hartnett, que descreve essas oscilações nos preços dos ativos como “o novo normal”. A IA é simplesmente a bola da vez, disse.

Alta das ações de Inteligência Artificial

Após a forte alta das ações de IA, a atenção por enquanto se volta para o impacto da tecnologia nos resultados corporativos, com a temporada de balanços apresentando um quadro misto. Analistas disseram que os resultados da Microsoft não corresponderam às grandes expectativas de um impulso imediato da IA. Por outro lado, a Meta deu um salto depois que a IA ajudou a melhorar a eficiência dos anúncios. A Nvidia, preferida de Wall Street na aposta em IA, divulga resultados no final de agosto.

O pessimismo de Hartnett estava certo em 2022, mas sua visão negativa das ações americanas em 2023 ainda não se concretizou.

Sua equipe apontou mercados emergentes e commodities como ativos para se apostar nos próximos meses.