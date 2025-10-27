Ibovespa abre em alta após encontro de Lula e Trump; dólar cai

O Ibovespa abriu em alta nesta segunda-feira, 27, acompanhando o otimismo dos mercados globais e a expectativa de avanços nas negociações comerciais entre os presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Donald Trump.

O encontro entre os líderes ocorreu no domingo, 26, na Malásia, e trouxe sinais de que os Estados Unidos podem reduzir as tarifas aplicadas sobre produtos brasileiros.

Às 10h21, o principal índice da B3 operava em alta de 0,56%, aos 146.984 pontos.

O dólar à vista abriu o pregão em queda frente ao real. Às 10h18, a moeda norte-americana caía 0,41%, cotada a R$ 5,367.

No índice DXY, que mede a força do dólar contra uma cesta de seis moedas de países ricos, a divisa também recua 0,12%.

Acordo entre EUA e China

Nos Estados Unidos, investidores acompanham de perto as tratativas comerciais entre Washington e Pequim. Autoridades dos dois países chegaram no fim de semana a um “entendimento preliminar” sobre pontos-chave, o que abre espaço para um acordo a ser firmado nos próximos dias.

Os investidores também acompanham com atenção a expectativa do encontro entre o presidente Trump e o líder chinês Xi Jinping, previsto para quinta-feira, 30, durante a cúpula da Associação de Nações do Sudeste Asiático (Asean).

Além disso, a expectativa de um corte de juros pelo Federal Reserve (Fed, banco central americano) na reunião de quarta-feira, 29, sustenta o apetite por risco. A aposta foi reforçada pelos dados de inflação ao consumidor divulgados na semana passada, que mostraram uma desaceleração maior que a esperada em setembro.

Com isso, os futuros das bolsas americanas operam em alta nesta manhã. Às 10h15, o Dow Jones Futures subia 0,53%, o S&P 500 Futures avançava 0,85% e o Nasdaq 100 Futures ganhava 1,30%.

Boletim Focus

No Brasil, o Boletim Focus divulgado nesta segunda-feira, 27, reduziu as projeções para a inflação.

Os analistas reduziram as projeções do IPCA de 4,70% para 4,56% neste ano. Para 2026, o índice de inflação caiu de 4,27% para 4,20%.

A projeção do PIB caiu de 2,17% para 2,16%. Para 2026, a expectativa reduziu de 1,80% para 1,78%. Já a expectativa da Selic se manteve estável para 2025, 2026.

Mercados internacionais

No Japão, o índice Nikkei 225 ultrapassou a marca de 50.000 pontos pela primeira vez, fechando o dia com alta de 2,54%. O Topix subiu 1,7%. A primeira-ministra japonesa Sanae Takaichi deve se encontrar com Trump nesta semana durante a visita do presidente americano ao Japão.

Na China, o CSI 300, que reúne as principais ações de Xangai e Shenzhen, fechou com ganhos de 1,19%. Já o Hang Seng, de Hong Kong, registrou alta de 1,05%. Na Coreia do Sul, o Kospi avançou 2,57%, enquanto o Kosdaq subiu 2,22%.

Na Europa, às 10h15, os principais índices operavam próximos da estabilidade: o Stoxx 600 avançava 0,07%, o FTSE 100 subia 0,12%, enquanto o DAX caía 0,08% e o CAC 40 recuava 0,14%.