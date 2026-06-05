Criptomoedas engatam 6º dia seguido de queda e altcoin derrete 39% só hoje

As altcoins, criptomoedas que não são o bitcoin, operam em forte queda nesta sexta-feira, 5, com a piora do cenário macroeconômico se somando à descoberta de uma vulnerabilidade no protocolo ZCash. O token do projeto, ZEC, perdeu metade do seu valor de mercado desde divulgação da notícia.

No âmbito macro, o Departamento de Trabalho dos Estados Unidos divulgou hoje o Relatório de Emprego relativo a maio, que revelou a criação de 172 mil novas vagas no mês passado. O número veio muito acima da mediana das expectativas dos economistas, que apontava para a geração de 80 mil empregos no período.

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Por mais que o dado seja um sinal positivo de dinamismo na economia norte-americana, ele foi muito mal recebido pelo mercado, afinal um mercado de trabalho mais aquecido significa ainda mais pressão inflacionária. O último Índice de Preços ao Consumidor (CPI) dos EUA mostrou que a inflação no país cresceu a 3,8% em 12 meses, valor muito acima da meta do Federal Reserve (Fed), que é de 2% ao ano.

Às 10h13 (horário de Brasília), o ether, moeda digital da rede Ethereum, cai 5,3% em 24 horas, a US$ 1.667, enquanto o bitcoin tem queda de 1,7%.

Entre as demais altcoins de maior valor de mercado, o BNB, token da Binance Smart Chain, cai 0,8%, a US$ 594,32; o XRP, token de pagamentos internacionais utilizado pela Ripple, registra perdas de 2,8%, a US$ 1,13; e a solana recua 4%, a US$ 66,46.

ZCash cai 43%

A principal notícia do dia no mercado cripto é que um pesquisador de segurança chamado Taylor Hornby descobriu uma vulnerabilidade crítica no protocolo de privacidade em blockchain ZCash.

Usando o agente de inteligência artificial Claude, Hornby percebeu que o pool de privacidade Orchard, da ZCash, tinha um defeito que permitiria a criação infinita de criptomoedas ZEC.

A ZCash informou em nota que coordenou uma resposta emergencial para consertar a vulnerabilidade, algo que teria sido feito de maneira bem sucedida na terça-feira, 2. No entanto, o projeto admite que não tem como provar criptograficamente se o problema foi explorado por hackers antes de ser remediado.

Hoje, as criptomoedas ZEC derretiam 38,6%, a US$ 317,06 por unidade.

Luz no fim do túnel: ETFs têm dia positivo

Nos fundos negociados em bolsa (ETFs, na sigla em inglês) de ether à vista que operam nas bolsas americanas, foi registrado ontem um saldo líquido positivo de US$ 19,3 milhões.

Este foi o primeiro dia de entrada líquida de capital neste tipo de fundo em 18 pregões. Especialistas enxergam um sinal de que talvez a pressão vendedora tenha se exaurido.

O único responsável pelo fluxo comprador foi o ETHA, da BlackRock, com US$ 19,3 milhões de excesso de compras de cotas em relação às vendas.

Nos ETFs de bitcoin, por sua vez, foi registrado um fluxo positivo de US$ 3,2 milhões.