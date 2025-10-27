Boletim Focus: mercado reduz projeção do IPCA até 2028

Repórter
Publicado em 27 de outubro de 2025 às 08h34.
Analistas de mercado consultados pelo Banco Central (BC) reduziram as projeções do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) para 2025, 2026, 2027 e 2028, segundo Boletim Focus divulgado nesta segunda-feira, 27.
A projeção do PIB caiu de 2,17% para 2,16%. Para 2026, a expectativa reduziu de 1,80% para 1,78%.
A projeção do IPCA para 2025 reduziu de 4,70% para 4,56%. Para 2026, o índice caiu de 4,27% para 4,20%.
Em 2027, a expectativa reduziu de 3,83% para 3,82%, enquanto para 2028 a projeção caiu de 3,60% para 3,54%.
A expectativa do PIB para 2025 caiu de 2,17% para 2,16%. Para 2026, a expectativa também diminuiu, saindo de 1,80% para 1,78%.
A estimativa de 2027 subiu de 1,82% para 1,83%, enquanto para 2028 permaneceu em 2,00%.
A previsão da Selic para este ano permaneceu em 15%. Para 2026, a projeção se manteve em 12,25%.
Os economistas do mercado financeiro diminuíram a expectativa do dólar para 2025 de US$ 5,45 para US$ 5,41. A projeção da moeda para 2026 ficou estável em US$ 5,50. Para 2027, a expectativa reduziu para de US$ 5,51 para US$ 5,50, enquanto para 2028, a projeção caiu de US$ 5,56 para US$ 5,50.