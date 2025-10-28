Microsoft sobe mais de 3,5% após novo acordo com a OpenAI

As ações da Microsoft avançam 3,5% no pré-mercado dos Estados Unidos nesta terça-feira, 28, por volta das 10h40 (horário de Brasília), após a companhia anunciar um novo acordo de parceria com a OpenAI.

Pelo novo entendimento, a Microsoft passa a deter 27% de participação na OpenAI, uma fatia avaliada em cerca de US$ 135 bilhões. Antes do acordo, a participação da Microsoft era de 32,5%.

A empresa também garantiu acesso à tecnologia da startup de inteligência artificial até 2032, incluindo modelos que atingiram o marco da inteligência artificial geral (AGI, na sigla em inglês).

Com a nova decisão, a Microsoft não terá mais o direito de preferência sobre a computação da OpenAI, embora a startup tenha assumido um compromisso adicional de US$ 250 bilhões para comprar serviços da Azure.

"À medida que avançamos para o próximo capítulo da nossa parceria, ambas as empresas estão melhor posicionadas do que nunca para continuar a desenvolver excelentes produtos que atendam às necessidades do mundo real e criem novas oportunidades para todos e para todos os negócios", afirmaram as empresas em comunicado divulgado no blog da Microsoft.