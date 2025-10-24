CPI: inflação nos EUA sobe 0,3% em setembro

O Índice de Preços ao Consumidor (CPI, na sigla em inglês) dos Estados Unidos subiu 0,3% em setembro, na comparação anual, segundo dados do Departamento de Estatísticas do Trabalho (BLS, na sigla em inglês) divulgados nesta sexta-feira, 24. O aumento segue a alta de 0,4% registrada em agosto.

Ao longo dos últimos 12 meses, o índice geral de preços subiu 3%, sem ajuste sazonal.

O resultado veio levemente abaixo da expectativa de economistas consultados pela agência Reuters, que projetavam aumento de 0,4% no mês. No acumulado de 12 meses até setembro, a projeção era de alta acumulada de 3,1%.

Isso indica para o mercado que o Federal Reserve (Fed, o banco central americano) deve seguir na estratégia de corte de juros na reunião da próxima semana.

O relatório, anteriormente previsto para o dia 15 de outubro, foi publicado com atraso por conta da paralisação do governo americano. A publicação foi mantida em meio ao shutdown para permitir que a Administração da Previdência Social calcule o reajuste de aposentadorias e outros benefícios para 2026.

Gasolina puxa alta

De acordo com o Departamento de Estatísticas do Trabalho, o índice da gasolina subiu 4,1% em setembro e foi o maior fator no aumento mensal da inflação.

Os índices de energia (+1,5%) e alimentos (+0,2%) também registraram alta.

Excluindo alimentos e energia, o índice geral subiu 0,2% em setembro, após alta de 0,3% nos dois meses anteriores.

Índices de moradia, passagens aéreas, lazer, móveis e manutenção doméstica, e vestuário também registraram alta no mês.