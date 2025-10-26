Lula diz que teve 'ótima reunião' com Trump e que tarifas serão negociadas

Os presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Donald Trump tiveram uma reunião presencial em Kuala Lumpur, na Malásia, neste domingo, 26. Os dois líderes afirmaram que há espaço para acordos para reduzir a tarifa de 50%, imposta pelos EUA a produtos brasileiros em agosto, bem como buscar acordos em outros temas.

"Tive uma ótima reunião com o presidente Trump. Discutimos, de forma franca e construtiva, a agenda comercial e econômica bilateral. Acertamos que nossas equipes vão se reunir imediatamente para avançar na busca de soluções para as tarifas e as sanções contra as autoridades brasileiras", disse Lula, após o encontro, que durou cerca de 45 minutos.

Os dois viajaram ao país para participar da cúpula da Asean. Antes da reunião, os dois falaram com a imprensa por cerca de dez minutos.

"Acho que seremos capazes de fazer alguns acordos muito bons que temos conversado, e acho que ao final teremos um relacionamento muito bom", disse Trump. "Eles podem oferecer muito e nós podemos oferecer muito."

Perguntado se reduziria as tarifas ao Brasil, ele disse que os dois presidentes "estariam discutindo isso por pouco tempo. Conhecemos um ao outro. Sabemos o que o outro quer".

Trump também foi questionado se falaria sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro na reunião. Ele respondeu "não é da sua conta".

"Eu sempre gostei dele. Me sinto mal pelo que aconteceu a ele. Sempre pensei que ele era honesto (straight-shooter), mas ele passou por muita coisa", afirmou Trump, sobre Bolsonaro.

Os presidentes Donald Trump e Lula, durante reunião na Malásia, em 26 de outubro (Andrew Reynolds/AFP)

Possível visita de Trump ao Brasil

Após a conversa, Mauro Vieira, ministro das Relações Exteriores do Brasil, disse que a conversa foi muito positiva e que Lula pediu a Trump a revisão das tarifas e das sanções contra autoridades brasileiras. Ele avalia que as negociações levarão algumas semanas.

"Trump declarou que dará instruções à sua equipe para começar um processo de negociação bilateral, que deve se iniciar hoje ainda – já que é para tudo ser resolvido em pouco tempo", afirmou.

"Nós esperamos em pouco tempo agora, em algumas semanas, concluir uma negociação bilateral que trate de cada um dos setores da atual tributação americana ao Brasil", disse Vieira.

O chanceler brasileiro disse ainda que os negociadores brasileiros devem pedir que as tarifas sejam suspensas durante o período de negociação, e que os dois presidentes falaram sobre futuras visitas de Estado.

"O presidente Trump quer ir ao Brasil e o presidente Lula aceitou também, disse que irá com prazer aos Estados Unidos no futuro", disse o chanceler.

Vieira afirmou ainda que Lula se ofereceu a mediar a crise envolvendo os EUA e a Venezuela. Nas últimas semanas, militares americanos estão atacando barcos na costa do país, sob alegação de que eles estariam levando drogas.