Dólar sobe e vai a R$ 5,10 após dado de trabalho mais forte nos EUA

O dólar comercial volta a subir forte nos negócios desta sexta-feira, 5. A valorização da moeda americana coincide com a divulgação de dados do mercado de trabalho dos Estados Unidos em maio. No período, foram criadas 172 mil vagas de emprego no país, mais que o dobro do que os economistas esperavam. O consenso do mercado previa a criação de 85 mil vagas.

Por volta das 10h21 (horário de Brasília), o dólar subia 0,8%, a R$ 5,10, patamar que a divisa não alcançava desde o início de abril.

"Para mim fica claro que o mercado de trabalho segue em trajetória de leve estabilização, o que desloca o foco do Federal Reserve para o impacto inflacionário da recente disrupção nos preços do petróleo", afirma Vinícius Flores, analista de investimentos e sócio da Stratton Capital, gestora de investimentos.

"Nesse cenário, acredito que o FOMC mantenha a taxa básica de juros inalterada ao longo do restante do ano."

O retorno dos títulos do tesouro americano sobem forte, indicando a percepção de que os juros da economia podem voltar a subir. Esse é um movimento que fortalece a moeda americana.

O mercado de trabalho aquecido é mais um vetor de inflação, num momento em que os preços nos EUA já estão sendo impulsionados pelo petróleo mais caro no mercado internacional.

"O dólar está reagindo a uma expectativa maior de aumento de taxa de juros por conta de uma economia mais aquecida, que pode gerar mais inflação e isso requerer que o Fed suba juros", diz Flores.