O Banco Central Europeu (BCE) deve ser presidido pelo economista espanhol Pablo Hernández de Cos após a saída de Christine Lagarde, anunciada no final de outubro. A informação foi confirmada por diplomatas à agência de notícias AFP nesta quinta-feira, 26.

"Os Países Baixos apoiarão o consenso em torno das três indicações para o conselho do BCE", afirmou um diplomata da União Europeia. As fontes da agência afirmaram que Hernández de Cos obteve o apoio dos países da zona do euro em detrimento do holandês Klaas Knot.

A atual chefe da instituição financeira, Christine Lagarde, deixará o cargo em 7 de fevereiro de 2027, quase nove meses antes do fim previsto de seu mandato. O mandato de Lagarde terminaria oficialmente em outubro de 2027. A saída antecipada vinha sendo especulada há meses e havia sido associada, segundo o Financial Times, à possibilidade de a executiva assumir uma nova função após deixar o banco central.

Com a confirmação da renúncia, o Conselho Europeu iniciou o processo para escolher o sucessor. Entre os nomes considerados favoritos estavam Klaas Knot, ex-presidente do banco central da Holanda, e Pablo Hernández de Cos, ex-presidente do banco central da Espanha.

Quem é Pablo Hernández de Cos

Pablo Hernández de Cos é um economista espanhol que comandou o Banco da Espanha entre 2018 e junho de 2024. Durante esse período, também integrou o Conselho do BCE, órgão responsável pelas decisões de política monetária da zona do euro.

De Cos tem experiência em instituições financeiras internacionais. Entre janeiro de 2019 e junho de 2024, presidiu o Comitê de Supervisão Bancária da Basileia, que reúne autoridades de supervisão bancária de diferentes países e estabelece padrões internacionais para o setor. Também foi integrante do Conselho de Estabilidade Financeira e do grupo de dirigentes de bancos centrais e chefes de supervisão do Banco de Compensações Internacionais (BIS).

Em julho de 2025, assumiu o cargo de diretor-geral do BIS, com mandato de cinco anos, sucedendo o mexicano Agustín Carstens. A instituição, sediada na Basileia, na Suíça, funciona como um fórum de cooperação entre bancos centrais e oferece serviços bancários e pesquisas para essas autoridades.

Nascido em Madri, em 1971, De Cos é doutor em Economia pela Universidade Complutense de Madri, com especialização em macroeconomia, política fiscal e monetária e estabilidade financeira. Também tem graduação em Economia e Administração de Empresas pela CUNEF Universidad e em Direito pela Universidade Nacional de Educação a Distância da Espanha (UNED).

Antes de assumir o comando do Banco da Espanha, em 2018, construiu carreira na instituição, onde ingressou em 1997. Entre outras funções, foi diretor-geral de Economia, Estatística e Pesquisa e assessor do Conselho Executivo do BCE. Atualmente, também é professor de Economia na IESE Business School e pesquisador associado de instituições como Bruegel e Peterson Institute for International Economics.

A saída antecipada de Lagarde

O anúncio da saída de Lagarde ocorreu em um momento de atenção para a inflação europeia. Durante o mandato de Lagarde, o BCE enfrentou uma das maiores acelerações de preços da história recente da zona do euro, além dos impactos econômicos da pandemia de covid-19, da guerra na Ucrânia e das tensões comerciais com os Estados Unidos.

A inflação da zona do euro chegou perto de 11% no fim de 2022. Para conter a alta de preços, o BCE elevou sua principal taxa de juros de menos 0,5% para 4% em pouco mais de um ano.

A partir de meados de 2024, o banco central começou a reduzir os juros, até chegar a 2%, enquanto a inflação retornava à meta de 2%.

A antecipação da sucessão também ganhou relevância por ocorrer antes da eleição presidencial francesa, prevista para abril de 2027. A escolha do próximo presidente do BCE envolve os governos dos países da União Europeia e pode se tornar objeto de negociação entre as principais economias do bloco.

I have just informed my colleagues that I will step down as @ECB President on 7 February 2027. It has been a source of great pride to serve this institution. I thank all of those who have supported me on this journey over the past seven years. https://t.co/eSLLTaDAej — Christine Lagarde (@Lagarde) October 29, 2026

Lagarde deixa o BCE após período de choques

Lagarde assumiu a presidência do BCE em novembro de 2019, poucos meses antes da pandemia de covid-19. Desde então, sua gestão foi marcada por uma sequência de choques que alteraram a política econômica europeia.

Além da pandemia, o BCE precisou reagir à disparada da inflação após a guerra na Ucrânia e lidar com mudanças no comércio internacional e com as tensões entre Estados Unidos, Europa e China.