Os presidentes Donald Trump e Lula, durante encontro na Casa Branca (Ricardo Stuckert / PR)
Repórter
Publicado em 26 de novembro de 2026 às 18h10.
Os Estados Unidos abriram uma investigação comercial contra o Brasil sob a Seção 301, ameaçando tarifas sobre aviões e açúcar. O Escritório do Representante Comercial dos EUA listou seis áreas de preocupação, incluindo tratamento ao Pix, acesso ao mercado de etanol, tarifas preferenciais, propriedade intelectual, desmatamento ilegal e combate à corrupção. O Brasil rejeita as acusações, considerando-as pressão inaceitável.
Por trás da nova ameaça tarifária do governo de Donald Trump contra aviões e açúcar brasileiros está um processo aberto há mais de um ano em Washington. A proposta anunciada na quarta-feira (25) pelo Escritório do Representante Comercial dos Estados Unidos (USTR) é um desdobramento da investigação conduzida sob a Seção 301 da Lei de Comércio de 1974 — instrumento usado pela Casa Branca para punir práticas comerciais estrangeiras consideradas "injustas" ou "desleais".
Na determinação oficial publicada no Federal Register (o diário oficial americano) em junho de 2026, o USTR listou seis frentes de queixas contra o Brasil que, segundo Washington, prejudicam empresas e exportadores americanos:
No comunicado divulgado na quarta-feira (25), o USTR justificou o endurecimento contra aeronaves e açúcar afirmando que as negociações bilaterais não avançaram desde julho e que o objetivo da proposta é "ampliar o poder de barganha" para levar o Brasil a eliminar essas práticas. O documento americano também cita expressamente os preparativos legais de Brasília sob a Lei de Reciprocidade Econômica e a abertura de disputa na Organização Mundial do Comércio (OMC) como fatores que motivaram a nova ofensiva. Segundo a Reuters, autoridades americanas alegam que, apesar de reuniões ao longo do último ano — incluindo encontros entre Trump e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva —, o Brasil não atendeu às demandas de Washington.
O governo brasileiro rejeita todas as acusações. Em nota oficial, Brasília classificou a recomendação americana como "ação inaceitável", acusou os EUA de tentar pressionar por mudanças em políticas domésticas soberanas e afirmou que o país "não cederá a esse tipo de ameaça".
Glossário
O que é Escritório do Representante Comercial dos Estados Unidos?
Órgão do governo americano responsável por supervisionar e fazer cumprir as políticas comerciais dos EUA, incluindo investigações sobre práticas comerciais injustas de outros países.
O que significa falta de reciprocidade?
Situação em que um país não oferece tratamento igual ou justo ao outro país em trocas comerciais, como aplicar tarifas ou restrições que não são correspondidas pelo parceiro comercial.
O que quer dizer pirataria?
Uso não autorizado ou violação de direitos autorais, marcas registradas ou patentes, geralmente para reprodução ou venda ilegal de produtos protegidos por direitos intelectuais.
O que é legislação ambiental?
Conjunto de leis e regulamentos que visam proteger o meio ambiente, regulando atividades que impactam ecossistemas, recursos naturais e qualidade do ar, água e solo.
Significado de leis anticorrupção:
Leis que visam prevenir e punir atos de corrupção, como suborno, uso indevido de recursos públicos e conflitos de interesse, garantindo integridade no setor público e nas empresas.