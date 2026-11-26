Por trás da nova ameaça tarifária do governo de Donald Trump contra aviões e açúcar brasileiros está um processo aberto há mais de um ano em Washington. A proposta anunciada na quarta-feira (25) pelo Escritório do Representante Comercial dos Estados Unidos (USTR) é um desdobramento da investigação conduzida sob a Seção 301 da Lei de Comércio de 1974 — instrumento usado pela Casa Branca para punir práticas comerciais estrangeiras consideradas "injustas" ou "desleais".

Na determinação oficial publicada no Federal Register (o diário oficial americano) em junho de 2026, o USTR listou seis frentes de queixas contra o Brasil que, segundo Washington, prejudicam empresas e exportadores americanos:

Pix e comércio digital: O USTR sustenta que o Brasil concede tratamento preferencial ao Pix, o que imporia custos a provedores americanos de serviços financeiros e de cartões e os forçaria a promover um concorrente brasileiro sem compensação. O órgão também questiona regras digitais e decisões judiciais brasileiras envolvendo plataformas de tecnologia dos EUA.

O USTR sustenta que o Brasil concede tratamento preferencial ao Pix, o que imporia custos a provedores americanos de serviços financeiros e de cartões e os forçaria a promover um concorrente brasileiro sem compensação. O órgão também questiona regras digitais e decisões judiciais brasileiras envolvendo plataformas de tecnologia dos EUA. Acesso ao mercado de etanol: Washington acusa o Brasil de falta de reciprocidade após a retomada de tarifas de importação sobre o biocombustível americano. Segundo dados oficiais do USTR publicados no Federal Register, as exportações de etanol dos EUA para o Brasil despencaram de um pico de US$ 761 milhões em 2018 para US$ 140 mil em 2023, fechando em US$ 53 milhões em 2024.

Washington acusa o Brasil de após a retomada de tarifas de importação sobre o biocombustível americano. Segundo dados oficiais do USTR publicados no Federal Register, as exportações de etanol dos EUA para o Brasil despencaram de um pico de US$ 761 milhões em 2018 para US$ 140 mil em 2023, fechando em US$ 53 milhões em 2024. Tarifas preferenciais: O governo americano critica acordos comerciais de escopo parcial firmados pelo Brasil — citando nominalmente México e Índia — que dão vantagens tarifárias a esses parceiros e deixam produtos dos EUA em desvantagem competitiva no mercado brasileiro.

O governo americano critica acordos comerciais de escopo parcial firmados pelo Brasil — citando nominalmente México e Índia — que dão vantagens tarifárias a esses parceiros e deixam produtos dos EUA em desvantagem competitiva no mercado brasileiro. Propriedade intelectual: O relatório americano aponta falhas no combate à pirataria e demora excessiva na análise de patentes no país.

O relatório americano aponta falhas no combate à e demora excessiva na análise de patentes no país. Desmatamento ilegal: O USTR afirma que, embora o Brasil tenha legislação ambiental , falha historicamente em fiscalizá-la de forma eficaz, o que prejudicaria setores concorrentes nos Estados Unidos.

O USTR afirma que, embora o Brasil tenha , falha historicamente em fiscalizá-la de forma eficaz, o que prejudicaria setores concorrentes nos Estados Unidos. Combate à corrupção: Washington inclui na lista questionamentos sobre a aplicação das leis anticorrupção no Brasil, sustentando que fragilidades nessa área criam um ambiente de negócios desfavorável a companhias americanas.

O impasse entre Brasília e Washington

No comunicado divulgado na quarta-feira (25), o USTR justificou o endurecimento contra aeronaves e açúcar afirmando que as negociações bilaterais não avançaram desde julho e que o objetivo da proposta é "ampliar o poder de barganha" para levar o Brasil a eliminar essas práticas. O documento americano também cita expressamente os preparativos legais de Brasília sob a Lei de Reciprocidade Econômica e a abertura de disputa na Organização Mundial do Comércio (OMC) como fatores que motivaram a nova ofensiva. Segundo a Reuters, autoridades americanas alegam que, apesar de reuniões ao longo do último ano — incluindo encontros entre Trump e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva —, o Brasil não atendeu às demandas de Washington.

O governo brasileiro rejeita todas as acusações. Em nota oficial, Brasília classificou a recomendação americana como "ação inaceitável", acusou os EUA de tentar pressionar por mudanças em políticas domésticas soberanas e afirmou que o país "não cederá a esse tipo de ameaça".