A prévia oficial da inflação brasileira, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15), registrou alta de 0,22%% em novembro de 2026, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O resultado está abaixo da expectativa do mercado, que era de alta de 032% a 0,40%.

O resultado representa uma desaceleração em relação a outubro, quando o índice havia registrado alta de 0,32%. Na passagem de um mês para o outro, houve uma diferença de 0,1 ponto percentual.

Apesar da queda na variação mensal, a inflação acumulada em 12 meses subiu de 4,62%, no período de 12 meses encerrados em outubro de 2026, para 4,64%. Desde o início de 2026, o IPCA-15 acumula alta de 4,38%. Em novembro de 2025, o índice havia registrado variação de 0,20%.

Alimentação e bebidas foi o grupo com a maior alta no mês, com avanço de 1,51%, impacto de 0,33 p.p. no índice geral. Transportes recuou -0,71% e exerceu influência de -0,14p.p.

IPCA-15: resultado de novembro de 2026

Indicador Variação IPCA-15 de novembro de 2026 0,22% IPCA-15 de outubro de 2026 0,32% IPCA-15 de novembro de 2025 0,20% Acumulado em 2026 4,38% Acumulado em 12 meses 4,64%

Fonte: IBGE

IPCA-15: variação por grupo em novembro

Grupo Variação mensal Impacto no índice Índice geral 0,22% 0,22 ponto percentual Alimentação e bebidas 1,51% 0,33 ponto percentual Comunicação 0,88% 0,04 ponto percentual Despesas pessoais 0,49% 0,05 ponto percentual Artigos de residência 0,18% 0,00 ponto percentual Educação 0,03% 0,00 ponto percentual Habitação -0,14% -0,02 ponto percentual Vestuário -0,05% 0,00 ponto percentual Saúde e cuidados pessoais -0,28% -0,04 ponto percentual Transportes -0,71% -0,14 ponto percentual

Fonte: IBGE. Impactos expressos em pontos percentuais (p.p.).

O que ficou mais caro em novembro?

O grupo Alimentação e bebidas subiu 1,51% em novembro, após avanço de 0,88% em outubro. A principal pressão veio da alimentação no domicílio, que acelerou de 1,01% para 2,02%.

Entre as maiores altas estão:

Tomate: +38,92%;

Cebola: +17,43%;

Carnes: +3,65%;

Arroz: +3,38%.

Por outro lado, alguns alimentos ficaram mais baratos, como batata-inglesa (-2,33%) e leite longa vida (-1,84%).

A alimentação fora do domicílio desacelerou, passando de 0,56% em outubro para 0,28% em novembro. O preço dos lanches subiu 0,33%, ante 0,66% no mês anterior. As refeições avançaram 0,21%, depois de alta de 0,61% em outubro.

Em Comunicação, que registrou alta de 0,88%, contribuíram os reajustes nos preços do acesso à internet (2,26%) e do plano de telefonia móvel (1,71%).

Já em Despesas pessoais, com avanço de 0,49%, os destaques foram pacote turístico (3,79%), hospedagem (1,63%) e empregado doméstico (0,62%).

Passagens aéreas e combustíveis ficam mais baratos

O grupo Transportes registrou queda de 0,71% em novembro, após alta de 0,05% em outubro. O resultado foi influenciado principalmente pela redução de 9,57% nos preços das passagens aéreas, que tiveram o maior impacto negativo individual sobre o índice, de -0,07 ponto percentual.

Os combustíveis também passaram de alta de 1,20% em outubro para queda de 0,95% em novembro. A gasolina recuou 1,23%. Na direção contrária, o gás veicular subiu 1,06%, o etanol avançou 0,76% e o óleo diesel teve alta de 0,09%.

Energia elétrica também ajuda a conter a inflação

O grupo Habitação teve queda de 0,14% em novembro, após recuo de 0,10% em outubro. A principal contribuição negativa veio da energia elétrica residencial, que caiu 0,85%.

Segundo o IBGE, em novembro continuou em vigor a bandeira tarifária verde, sem cobrança adicional para os consumidores. Entre os reajustes regionais, houve aumento de 7,02% em uma concessionária de Goiânia e de 1,98% em uma concessionária de São Paulo. Em Brasília, o reajuste de 0,92% também foi considerado no cálculo.

Ainda em Habitação, o gás encanado subiu 0,32%, influenciado pelo reajuste médio de 2,20% no Rio de Janeiro a partir de 1º de novembro. Já a taxa de água e esgoto caiu 0,96%, resultado do desconto de 25% na tarifa mínima em Curitiba.

IPCA-15 acumulado em 2026 chega a 4,38%

Com o resultado de novembro, o IPCA-15 acumula alta de 4,38% em 2026. Em 12 meses, a inflação chegou a 4,64%, acima dos 4,62% registrados até outubro.

A variação mensal desacelerou em relação ao mês anterior, mas o índice acumulado em 12 meses avançou. Em novembro de 2025, o IPCA-15 havia registrado alta de 0,20%.

Quais cidades tiveram a maior inflação em novembro?

Dez das 11 áreas pesquisadas pelo IBGE registraram aumento de preços em novembro.

Salvador teve a maior variação, de 0,68%, influenciada principalmente pelas altas do tomate (43,71%) e das carnes (6,47%).

Curitiba apresentou o menor resultado, com deflação de 0,27%, devido principalmente às quedas na taxa de água e esgoto (-9,38%) e na gasolina (-1,48%).

Região Variação em novembro Salvador 0,68% Belo Horizonte 0,42% Goiânia 0,33% Fortaleza 0,30% Belém 0,27% São Paulo 0,20% Porto Alegre 0,20% Rio de Janeiro 0,18% Recife 0,16% Brasília 0,14% Curitiba -0,27%

Fonte: IBGE.

O que é o IPCA-15?

O IPCA-15 é considerado a prévia da inflação oficial brasileira. O indicador acompanha a variação dos preços de produtos e serviços consumidos por famílias com rendimento de 1 a 40 salários mínimos.

A metodologia é semelhante à do IPCA, mas os indicadores diferem no período de coleta e na abrangência geográfica.

Para o cálculo de novembro, os preços foram coletados entre 15 de outubro e 16 de novembro de 2026 e comparados com aqueles vigentes de 16 de setembro a 14 de outubro de 2026.

A pesquisa abrange nove regiões metropolitanas — Rio de Janeiro, Porto Alegre, Belo Horizonte, Recife, São Paulo, Belém, Fortaleza, Salvador e Curitiba —, além de Brasília e do município de Goiânia.

O que é o IPCA-15?

O IPCA-15 é considerado a prévia da inflação oficial brasileira. O indicador acompanha a variação dos preços de produtos e serviços consumidos por famílias com rendimento de 1 a 40 salários mínimos.

A metodologia é semelhante à do IPCA, mas os indicadores diferem no período de coleta e na abrangência geográfica.

Para o cálculo do IPCA-15, os preços foram coletados no período de 15 de outubro a 16 de novembro de 2026 (referência) e comparados com aqueles vigentes de 16 de setembro a 14 de outubro de 2026 (base).

A pesquisa abrange nove regiões metropolitanas, além de Brasília e Goiânia.