Funcionário organiza produtos em mercado: ajuste fiscal será necessário para conter a inflação (Leandro Fonseca/Exame)
Estagiária da Homepage
Publicado em 26 de novembro de 2026 às 09h04.
Última atualização em 26 de novembro de 2026 às 09h19.
A prévia oficial da inflação brasileira, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15), registrou alta de 0,22%% em novembro de 2026, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O resultado está abaixo da expectativa do mercado, que era de alta de 032% a 0,40%.
O resultado representa uma desaceleração em relação a outubro, quando o índice havia registrado alta de 0,32%. Na passagem de um mês para o outro, houve uma diferença de 0,1 ponto percentual.
Apesar da queda na variação mensal, a inflação acumulada em 12 meses subiu de 4,62%, no período de 12 meses encerrados em outubro de 2026, para 4,64%. Desde o início de 2026, o IPCA-15 acumula alta de 4,38%. Em novembro de 2025, o índice havia registrado variação de 0,20%.
Alimentação e bebidas foi o grupo com a maior alta no mês, com avanço de 1,51%, impacto de 0,33 p.p. no índice geral. Transportes recuou -0,71% e exerceu influência de -0,14p.p.
|Indicador
|Variação
|IPCA-15 de novembro de 2026
|0,22%
|IPCA-15 de outubro de 2026
|0,32%
|IPCA-15 de novembro de 2025
|0,20%
|Acumulado em 2026
|4,38%
|Acumulado em 12 meses
|4,64%
Fonte: IBGE
|Grupo
|Variação mensal
|Impacto no índice
|Índice geral
|0,22%
|0,22 ponto percentual
|Alimentação e bebidas
|1,51%
|0,33 ponto percentual
|Comunicação
|0,88%
|0,04 ponto percentual
|Despesas pessoais
|0,49%
|0,05 ponto percentual
|Artigos de residência
|0,18%
|0,00 ponto percentual
|Educação
|0,03%
|0,00 ponto percentual
|Habitação
|-0,14%
|-0,02 ponto percentual
|Vestuário
|-0,05%
|0,00 ponto percentual
|Saúde e cuidados pessoais
|-0,28%
|-0,04 ponto percentual
|Transportes
|-0,71%
|-0,14 ponto percentual
Fonte: IBGE. Impactos expressos em pontos percentuais (p.p.).
O grupo Alimentação e bebidas subiu 1,51% em novembro, após avanço de 0,88% em outubro. A principal pressão veio da alimentação no domicílio, que acelerou de 1,01% para 2,02%.
Entre as maiores altas estão:
Por outro lado, alguns alimentos ficaram mais baratos, como batata-inglesa (-2,33%) e leite longa vida (-1,84%).
A alimentação fora do domicílio desacelerou, passando de 0,56% em outubro para 0,28% em novembro. O preço dos lanches subiu 0,33%, ante 0,66% no mês anterior. As refeições avançaram 0,21%, depois de alta de 0,61% em outubro.
Em Comunicação, que registrou alta de 0,88%, contribuíram os reajustes nos preços do acesso à internet (2,26%) e do plano de telefonia móvel (1,71%).
Já em Despesas pessoais, com avanço de 0,49%, os destaques foram pacote turístico (3,79%), hospedagem (1,63%) e empregado doméstico (0,62%).
O grupo Transportes registrou queda de 0,71% em novembro, após alta de 0,05% em outubro. O resultado foi influenciado principalmente pela redução de 9,57% nos preços das passagens aéreas, que tiveram o maior impacto negativo individual sobre o índice, de -0,07 ponto percentual.
Os combustíveis também passaram de alta de 1,20% em outubro para queda de 0,95% em novembro. A gasolina recuou 1,23%. Na direção contrária, o gás veicular subiu 1,06%, o etanol avançou 0,76% e o óleo diesel teve alta de 0,09%.
O grupo Habitação teve queda de 0,14% em novembro, após recuo de 0,10% em outubro. A principal contribuição negativa veio da energia elétrica residencial, que caiu 0,85%.
Segundo o IBGE, em novembro continuou em vigor a bandeira tarifária verde, sem cobrança adicional para os consumidores. Entre os reajustes regionais, houve aumento de 7,02% em uma concessionária de Goiânia e de 1,98% em uma concessionária de São Paulo. Em Brasília, o reajuste de 0,92% também foi considerado no cálculo.
Ainda em Habitação, o gás encanado subiu 0,32%, influenciado pelo reajuste médio de 2,20% no Rio de Janeiro a partir de 1º de novembro. Já a taxa de água e esgoto caiu 0,96%, resultado do desconto de 25% na tarifa mínima em Curitiba.
Com o resultado de novembro, o IPCA-15 acumula alta de 4,38% em 2026. Em 12 meses, a inflação chegou a 4,64%, acima dos 4,62% registrados até outubro.
A variação mensal desacelerou em relação ao mês anterior, mas o índice acumulado em 12 meses avançou. Em novembro de 2025, o IPCA-15 havia registrado alta de 0,20%.
Dez das 11 áreas pesquisadas pelo IBGE registraram aumento de preços em novembro.
Salvador teve a maior variação, de 0,68%, influenciada principalmente pelas altas do tomate (43,71%) e das carnes (6,47%).
Curitiba apresentou o menor resultado, com deflação de 0,27%, devido principalmente às quedas na taxa de água e esgoto (-9,38%) e na gasolina (-1,48%).
|Região
|Variação em novembro
|Salvador
|0,68%
|Belo Horizonte
|0,42%
|Goiânia
|0,33%
|Fortaleza
|0,30%
|Belém
|0,27%
|São Paulo
|0,20%
|Porto Alegre
|0,20%
|Rio de Janeiro
|0,18%
|Recife
|0,16%
|Brasília
|0,14%
|Curitiba
|-0,27%
Fonte: IBGE.
O IPCA-15 é considerado a prévia da inflação oficial brasileira. O indicador acompanha a variação dos preços de produtos e serviços consumidos por famílias com rendimento de 1 a 40 salários mínimos.
A metodologia é semelhante à do IPCA, mas os indicadores diferem no período de coleta e na abrangência geográfica.
Para o cálculo de novembro, os preços foram coletados entre 15 de outubro e 16 de novembro de 2026 e comparados com aqueles vigentes de 16 de setembro a 14 de outubro de 2026.
A pesquisa abrange nove regiões metropolitanas — Rio de Janeiro, Porto Alegre, Belo Horizonte, Recife, São Paulo, Belém, Fortaleza, Salvador e Curitiba —, além de Brasília e do município de Goiânia.
O IPCA-15 é considerado a prévia da inflação oficial brasileira. O indicador acompanha a variação dos preços de produtos e serviços consumidos por famílias com rendimento de 1 a 40 salários mínimos.
A metodologia é semelhante à do IPCA, mas os indicadores diferem no período de coleta e na abrangência geográfica.
Para o cálculo do IPCA-15, os preços foram coletados no período de 15 de outubro a 16 de novembro de 2026 (referência) e comparados com aqueles vigentes de 16 de setembro a 14 de outubro de 2026 (base).
A pesquisa abrange nove regiões metropolitanas, além de Brasília e Goiânia.