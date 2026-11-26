A biblioteca da Akron ainda está inacabada. É um espaço grande, sem estantes definidas, e quem vai ajudar a decidir como ele fica são os alunos do 1º ano, que em 2027 estarão aprendendo a ler e a escrever.

A escola abre em janeiro de 2027 em Pinheiros, zona oeste de São Paulo, num campus de 11 mil metros quadrados. No primeiro ano, recebe crianças dos 2 anos ao 3º ano do Fundamental. O ensino médio vem depois, série a série, conforme a comunidade cresce.

A Akron nasceu de uma mudança de planos. O fundador, José, é dono de uma rede de escolas de ensino tradicional em São Paulo e tinha comprado o campus de Pinheiros para abrir mais uma unidade no mesmo modelo. Aí nasceu o filho dele. Acostumado a olhar as escolas como gestor, passou a olhá-las como pai, e não conseguiu imaginar o menino em nenhuma delas.

Por que crianças de 1º ano vão desenhar uma biblioteca?

Numa escola em que tudo é novo, inclusive as famílias, os primeiros projetos de 2027 vão girar em torno da construção da própria comunidade escolar. A biblioteca é o mais adiantado deles. A escola recebe uma turma numerosa de 1º ano, justamente a série em que leitura e escrita viram prioridade, e decidiu colocar esses leitores iniciantes para pensar o espaço.

Antes de desenhar qualquer coisa, a ideia é que as crianças saiam para conhecer os espaços públicos de leitura perto da escola, entender como funcionam e conversar com quem trabalha neles. A conversa com o bibliotecário do bairro acontece em português. Se o projeto pedir uma pesquisa sobre bibliotecas de outros países, o inglês entra em cena.

Os demais projetos do ano ainda não estão fechados, de propósito. A escola prefere construí-los com a turma que chega. O conteúdo do currículo, esse, não muda, afirma Carolina Hauptmann Miranda, diretora-geral da Akron.

"Todo mundo vai sair do primeiro ano alfabetizado e sabendo fazer conta de mais e de menos, como em qualquer escola. O que muda é o como", diz.

Uma aula de 45 minutos não funciona aos 5 anos

O "como" da Akron sai da neurociência do desenvolvimento, que a escola usa como lente para tomar decisões pedagógicas. Segundo Carolina, pedir a uma criança de 5 anos que passe 45 minutos assistindo a uma aula expositiva não funciona do ponto de vista biológico. O aprendizado, diz ela, acontece pela experiência.

Por isso, a rotina gira em torno de projetos em que o aluno faz, e não só escuta. As disciplinas andam juntas: linguagem aparece ao lado de matemática, e um passeio pelo bairro vira aula de geografia. Para a diretora, começar do zero facilita esse desenho, porque mudar uma escola com décadas de história costuma ser lento e difícil.

Quando imagina a Akron funcionando, ela não pensa em carteiras enfileiradas.

"Quando eu fecho os olhos e penso nessa escola em fevereiro, vejo salas de aula mais vazias e as crianças andando pela escola, pelo quarteirão", diz Carolina.

Português com um professor, inglês com outro

A Akron é uma escola de imersão em inglês, o idioma falado nos corredores. Mas a maioria das famílias é brasileira, e o português tem lugar garantido.

Em 2027, a turma do 1º ano será alfabetizada nas duas línguas ao mesmo tempo, cada uma com um professor diferente, para que a criança associe cada idioma a uma pessoa. Durante anos, alfabetizar em duas línguas foi visto como receita para confusão. Carolina, que trabalha há anos em escolas internacionais, diz que os estudos sobre biletramento viraram essa leitura do avesso: o cérebro transfere para uma língua o que aprendeu na outra, e a escola trata isso como vantagem.

Os projetos ajudam a criança a entender quando usar cada idioma. A escola prefere dar contexto à língua a bater na tecla do ensino isolado, diz a diretora.

O aluno de 2 anos que apresenta o semestre à família

Desde o primeiro dia, cada estudante terá um mentor que o acompanha durante toda a trajetória na escola, dos 2 aos 17 anos. É ele quem percebe, no meio de um projeto, que a criança tem facilidade com um tema e pergunta se ela já pensou em seguir por ali. Ou quem puxa a conversa sobre a vergonha que bateu ao ouvir uma crítica ao primeiro rascunho de um folheto.

"Um dos nossos pilares é se conhecer muito bem. Isso não pode ficar só preso na parede", diz Carolina.

O acompanhamento desemboca nas student-led conferences, as conferências conduzidas pelos estudantes, que substituem a velha reunião de pais e mestres. O aluno se prepara para contar à família, área por área, o que aprendeu, onde travou e que estratégia usou. No exemplo da diretora, uma criança explica que tentou fazer a conta armada de cabeça, não conseguiu e precisou encontrar outro caminho. No fim, ela define objetivos para o semestre seguinte.

Com os menores, o formato encolhe. As crianças de 2 anos seguem um protocolo chamado two stars and a wish: escolhem duas coisas que fizeram muito bem e um desejo para os próximos meses. A aposta é que, depois de 15 anos repetindo o exercício, esse aluno chegue à hora de decidir o próprio futuro sabendo olhar para si.

Uma bússola, e não um mapa

As expectativas de longo prazo cabem numa imagem que a diretora repete. Por muito tempo, diz Carolina, as escolas prometeram aos alunos um mapa pronto, com começo, meio e fim. A Akron diz que entrega uma bússola, e que sua responsabilidade é ensinar o estudante a usá-la num futuro que ninguém sabe desenhar.

Os pontos cardeais são os três pilares da escola: conhecer a si mesmo, engajar-se com o mundo e transformar os dois. O perfil que ela quer formar tem até nome, founders mentality, a mentalidade de fundador. Não no sentido de abrir uma empresa, explica a diretora, mas de assumir o próprio caminho.

"É ser dono do seu caminho, sem medo de pegar as coisas e dizer: é assim que eu quero", diz.

Para quem entra com 2 anos, a resposta sobre a bússola leva 15 anos. O primeiro teste chega bem antes, numa biblioteca vazia e nas mãos de uma turma que ainda está aprendendo a ler.

A mentalidade de fundador também pode ser treinada antes da faculdade. O NextGen, programa da Saint Paul Escola de Negócios para estudantes do ensino médio, coloca os jovens para resolver problemas reais de empresas.