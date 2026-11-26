Brasil, China, Japão e União Europeia reagiram às novas tarifas comerciais propostas pelo governo de Donald Trump na quarta-feira, 25. As medidas podem chegar a 20% sobre produtos chineses e devem entrar em vigor em um mês, após um período de consulta pública.

Índia, Suíça, Coreia do Sul, Bangladesh e países do Sudeste Asiático também estão entre os alvos das novas tarifas dos Estados Unidos.

O governo americano acusa essas economias de conceder subsídios que estimulam a produção excessiva e prejudicam a competitividade das empresas americanas. A proposta é resultado de uma investigação conduzida ao longo de vários meses.

A maior parte das novas tarifas se soma às alíquotas de 10% anunciadas em julho contra quase 60 países, sob a justificativa de combater o trabalho forçado.

Brasil classifica novas tarifas como 'ação inaceitável'

Em um anúncio separado, o governo americano propôs tarifas adicionais sobre produtos brasileiros, incluindo aeronaves civis, sob a alegação de que Brasília não adotou medidas suficientes para responder às preocupações comerciais de Washington.

“A decisão unilateral do USTR (Escritório do Representante de Comércio dos Estados Unidos) constitui uma ação inaceitável dentro do processo negociador bilateral em curso”, afirmou a Presidência da República em comunicado.

“O Brasil não cederá a esse tipo de ameaça”, acrescentou.

O anúncio ocorreu exatamente um mês após a reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que derrotou Flávio Bolsonaro, candidato apoiado por Trump.

China não descarta retaliação aos Estados Unidos

Principal alvo das novas medidas, a China poderá enfrentar uma tarifa adicional de 20%, que se soma às alíquotas já existentes.

Nesta quinta-feira, 26, o porta-voz do Ministério do Comércio chinês, He Yadong, classificou a alegação americana de excesso de capacidade produtiva como “um pretexto para o protecionismo”.

Segundo o representante chinês, as medidas ameaçam a estabilidade das cadeias globais de suprimentos, pressionam a inflação mundial e prejudicam empresas e consumidores.

“A China acompanhará de perto os acontecimentos e se reserva o direito de tomar as medidas necessárias para defender firmemente seus direitos e interesses legítimos”, afirmou He.

O anúncio ameaça a trégua comercial entre as duas maiores economias do mundo. No início de 2025, Estados Unidos e China chegaram a impor tarifas recíprocas superiores a 100%.

O acordo firmado entre Trump e o presidente chinês, Xi Jinping, em outubro de 2025, vence em janeiro de 2027, após uma prorrogação de dois meses acertada em setembro.

União Europeia, Japão e Índia contestam tarifas

A Comissão Europeia rejeitou a acusação de que a produção excessiva do bloco prejudica os Estados Unidos.

“Ao contrário, a Europa está entre as regiões mais expostas à superprodução, em particular a chinesa”, afirmou um porta-voz da comissão.

O porta-voz do governo japonês, Minoru Kihara, também negou que o país adote práticas econômicas alheias ao mercado ou tenha capacidade estrutural de produção excessiva.

A Índia, que poderá enfrentar uma tarifa adicional de 17%, defendeu que as divergências comerciais sejam tratadas no âmbito das negociações para um acordo bilateral com Washington.

Singapura manifestou decepção com a proposta e negou conceder subsídios à produção ou adotar medidas de proteção ao mercado doméstico.

Taiwan, Vietnã, Camboja, Malásia e Indonésia também estão entre os afetados, segundo o USTR.

Perguntas frequentes

Quando entram em vigor as novas tarifas de Trump? As medidas devem entrar em vigor em um mês. Até lá, empresas e demais interessados poderão apresentar manifestações por escrito.

Por que Trump anunciou novas tarifas? O governo americano acusa seus parceiros comerciais de conceder subsídios que estimulam a produção excessiva e prejudicam empresas dos Estados Unidos.

Qual será a nova tarifa dos Estados Unidos sobre a China? A proposta prevê uma tarifa adicional de 20% sobre produtos chineses, além das alíquotas já existentes.