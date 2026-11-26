O presidente do conselho de administração do Bradesco, Luiz Carlos Trabuco, está em Brasília para se encontrar com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva no Palácio da Alvorada, residência oficial da Presidência. A informação foi confirmada por duas pessoas familiarizadas com o assunto à EXAME.

Trabuco chegou a Brasília em um voo executivo pouco antes das 17h e seguiu na sequência à residência oficial da Presidência. No Alvorada, além de Lula, estavam os ministros Dario Durigan (Fazenda), Bruno Moretti (Planejamento) e Esther Dweck (Gestão e Inovação em Serviços Públicos), e Rogério Ceron, secretário-executivo da Fazenda.

A reunião de Lula com os ministros visa discutir o escopo e o conteúdo de uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) sobre a questão fiscal.

Lula sondou, na segunda-feira, 23, o banqueiro para o cargo de ministro da Fazenda, mas Trabuco não respondeu de imediato. Uma pessoa próxima ao presidente do conselho do Bradesco afirma que Trabuco já teria se decidido e que o encontro com Lula nesta quinta-feira é para dialogar sobre o convite, que não foi explícito.

(Reportagem em atualização).