Após queda da Bolsa, Durigan promete medida para reforçar meta fiscal

RESUMO ＋ O ministro da Fazenda, Dario Durigan, afirmou nesta terça-feira, 27, que o governo apresentará um projeto de lei complementar para buscar o centro da meta fiscal. A declaração ocorre após a forte queda dos ativos brasileiros na segunda-feira, 26, em reação à reeleição de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Durigan também disse esperar racionalidade do mercado financeiro.

O ministro da Fazenda, Dario Durigan, afirmou nesta terça-feira, 27, que o governo federal apresentará uma proposta para buscar o centro da meta fiscal, em vez de trabalhar com o limite inferior da faixa de tolerância prevista nas regras atuais.

Segundo o ministro, a mudança deverá ser encaminhada ao Congresso por meio de um projeto de lei complementar. Durigan não detalhou o conteúdo da proposta nem informou quando ela será apresentada.

"Vamos buscar o centro da meta", declarou.

O anúncio ocorre um dia após a forte queda dos ativos brasileiros, registrada na segunda-feira, 26, depois da reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Durigan também afirmou esperar "racionalidade" do mercado financeiro diante da turbulência.

Na segunda-feira, o Ibovespa caiu 13,88%, enquanto o dólar avançou 8,21% e fechou cotado a R$ 5,40.

O que muda na meta fiscal?

Atualmente, o governo utiliza o limite inferior da faixa de tolerância da meta fiscal como referência para definir a necessidade de contingenciamento de despesas, mecanismo que restringe gastos para evitar o descumprimento do objetivo fiscal.

A faixa de tolerância permite que o resultado primário fique até 0,25 ponto percentual do Produto Interno Bruto (PIB) acima ou abaixo da meta central.

Para 2027, a meta é de superávit primário de 0,50% do PIB, equivalente a R$ 73,2 bilhões. O limite inferior da faixa de tolerância corresponde a um saldo positivo de R$ 36,6 bilhões.

A proposta anunciada por Durigan pretende fazer com que o governo busque o resultado central, de R$ 73,2 bilhões, em vez de orientar a execução orçamentária pelo piso da faixa.

O ministro não explicou quais mecanismos serão adotados para alcançar esse objetivo.

Orçamento de 2027 prevê superávit de R$ 83,4 bilhões

O projeto de Orçamento enviado ao Congresso em agosto prevê superávit primário de R$ 83,4 bilhões em 2027, após a exclusão de determinadas despesas do cálculo, entre elas parte dos precatórios.

Quando todos os gastos são considerados, a projeção de superávit cai para R$ 18,6 bilhões.

A diferença entre os dois resultados reflete o tratamento dado a despesas que não entram no cálculo utilizado para verificar o cumprimento da meta fiscal.

Segundo O Globo, analistas avaliam que uma política fiscal mais rigorosa é necessária para melhorar o resultado primário e conter o crescimento da dívida pública.

A dívida bruta brasileira chegou a 82,9% do PIB, após subir mais de 11 pontos percentuais durante o terceiro mandato de Lula, conforme os dados citados pelo jornal.

Governo busca sinalizar compromisso fiscal após queda da Bolsa

Durante a campanha eleitoral, Durigan afirmou que o governo faria sua parte no controle das contas públicas para criar condições para a redução dos juros.

A equipe econômica também trabalha com a perspectiva de que uma queda estrutural dos juros, associada ao programa Desenrola 3.0, contribua para normalizar o mercado de crédito e reduzir o endividamento das famílias.