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Após queda da Bolsa, Durigan promete medida para reforçar meta fiscal

Ministro da Fazenda diz que governo apresentará projeto para buscar o centro da meta fiscal e cobra racionalidade do mercado após queda dos ativos

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 27 de outubro de 2026 às 10h31.

Última atualização em 27 de outubro de 2026 às 10h39.

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O ministro da Fazenda, Dario Durigan, afirmou nesta terça-feira, 27, que o governo apresentará um projeto de lei complementar para buscar o centro da meta fiscal. A declaração ocorre após a forte queda dos ativos brasileiros na segunda-feira, 26, em reação à reeleição de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Durigan também disse esperar racionalidade do mercado financeiro.

O ministro da Fazenda, Dario Durigan, afirmou nesta terça-feira, 27, que o governo federal apresentará uma proposta para buscar o centro da meta fiscal, em vez de trabalhar com o limite inferior da faixa de tolerância prevista nas regras atuais.

Segundo o ministro, a mudança deverá ser encaminhada ao Congresso por meio de um projeto de lei complementar. Durigan não detalhou o conteúdo da proposta nem informou quando ela será apresentada.

"Vamos buscar o centro da meta", declarou.

O anúncio ocorre um dia após a forte queda dos ativos brasileiros, registrada na segunda-feira, 26, depois da reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Durigan também afirmou esperar "racionalidade" do mercado financeiro diante da turbulência.

Na segunda-feira, o Ibovespa caiu 13,88%, enquanto o dólar avançou 8,21% e fechou cotado a R$ 5,40.

O que muda na meta fiscal?

Atualmente, o governo utiliza o limite inferior da faixa de tolerância da meta fiscal como referência para definir a necessidade de contingenciamento de despesas, mecanismo que restringe gastos para evitar o descumprimento do objetivo fiscal.

A faixa de tolerância permite que o resultado primário fique até 0,25 ponto percentual do Produto Interno Bruto (PIB) acima ou abaixo da meta central.

Para 2027, a meta é de superávit primário de 0,50% do PIB, equivalente a R$ 73,2 bilhões. O limite inferior da faixa de tolerância corresponde a um saldo positivo de R$ 36,6 bilhões.

A proposta anunciada por Durigan pretende fazer com que o governo busque o resultado central, de R$ 73,2 bilhões, em vez de orientar a execução orçamentária pelo piso da faixa.

O ministro não explicou quais mecanismos serão adotados para alcançar esse objetivo.

Orçamento de 2027 prevê superávit de R$ 83,4 bilhões

O projeto de Orçamento enviado ao Congresso em agosto prevê superávit primário de R$ 83,4 bilhões em 2027, após a exclusão de determinadas despesas do cálculo, entre elas parte dos precatórios.

Quando todos os gastos são considerados, a projeção de superávit cai para R$ 18,6 bilhões.

A diferença entre os dois resultados reflete o tratamento dado a despesas que não entram no cálculo utilizado para verificar o cumprimento da meta fiscal.

Segundo O Globo, analistas avaliam que uma política fiscal mais rigorosa é necessária para melhorar o resultado primário e conter o crescimento da dívida pública.

A dívida bruta brasileira chegou a 82,9% do PIB, após subir mais de 11 pontos percentuais durante o terceiro mandato de Lula, conforme os dados citados pelo jornal.

Governo busca sinalizar compromisso fiscal após queda da Bolsa

Durante a campanha eleitoral, Durigan afirmou que o governo faria sua parte no controle das contas públicas para criar condições para a redução dos juros.

A equipe econômica também trabalha com a perspectiva de que uma queda estrutural dos juros, associada ao programa Desenrola 3.0, contribua para normalizar o mercado de crédito e reduzir o endividamento das famílias.

'Perguntas frequentes'

O que Dario Durigan anunciou sobre a meta fiscal? ＋

O ministro da Fazenda afirmou que o governo apresentará uma proposta, por meio de projeto de lei complementar, para buscar o centro da meta fiscal, e não apenas seu limite inferior.

Qual é a meta fiscal do Brasil para 2027? ＋

A meta fiscal de 2027 é de superávit primário de 0,50% do PIB, equivalente a R$ 73,2 bilhões. O limite inferior da faixa de tolerância corresponde a R$ 36,6 bilhões.

O que significa perseguir o centro da meta fiscal? ＋

Significa orientar a política fiscal para alcançar o resultado central estabelecido pelo governo, em vez de utilizar o limite inferior permitido pela faixa de tolerância como principal referência para o contingenciamento.

Por que o governo anunciou a medida após a reeleição de Lula? ＋

O anúncio ocorreu após uma forte queda dos ativos brasileiros e em um momento de cobrança dos investidores por sinais de compromisso com o controle das contas públicas. Durigan não detalhou o calendário da proposta.

Qual é a previsão de superávit no Orçamento de 2027? ＋

O projeto orçamentário prevê superávit de R$ 83,4 bilhões após determinadas exclusões de despesas. Com todos os gastos considerados, a previsão cai para R$ 18,6 bilhões.

*Com O Globo

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