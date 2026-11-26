A Comissão Mista de Orçamento (CMO) do Congresso Nacional aprovou nesta quinta-feira, 26, o relatório preliminar do Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) de 2027, que prevê o cancelamento de R$ 2,09 bilhões em despesas do Executivo federal para abrir espaço a emendas parlamentares.

O valor corresponde a 0,78% dos gastos não obrigatórios do governo. Relator-geral da proposta, o senador Eduardo Braga (MDB-AM) afirmou que pretende recompor recursos de áreas consideradas prioritárias, como saúde, educação e assistência social, ao longo da tramitação.

Segundo ele, os valores indicados no relatório ainda podem mudar após a análise das emendas e dos pareceres setoriais, além de eventuais alterações enviadas pelo governo.

Durante a discussão na comissão, parlamentares demonstraram preocupação com os efeitos dos cortes sobre universidades, institutos federais e programas sociais. Braga afirmou que pretende evitar reduções em iniciativas consideradas essenciais, como o Farmácia Popular.

"De nossa parte, enquanto relator, tem aqui um compromisso, não apenas com os institutos federais de educação, universidades, mas também com programas que são extremamente sensíveis, como Farmácia Popular e outros tantos programas que não podem, sob hipótese nenhuma, sofrer nenhum tipo de corte orçamentário", afirmou.

Orçamento prevê até R$ 57,5 bilhões em emendas

O projeto do Orçamento de 2027 prevê até R$ 57,5 bilhões para emendas parlamentares. Desse total, R$ 44,8 bilhões são destinados a emendas individuais e de bancada, cuja execução é obrigatória.

A distribuição prevista é de R$ 28,5 bilhões para emendas individuais, R$ 16,3 bilhões para bancadas estaduais e até R$ 12,7 bilhões para emendas de comissão.

O governo não reservou recursos específicos para as emendas de comissão no texto original do PLOA. Por isso, o atendimento desse tipo de indicação dependerá do remanejamento de outras despesas, conforme explicou Braga.

"Na ausência de reserva específica, o atendimento dessas emendas dependerá do cancelamento de outras programações constantes do PLOA 2027", justificou o relator.

Pressão sobre as contas públicas

O relatório preliminar estima as despesas primárias da União em aproximadamente R$ 3,4 trilhões. Desse total, 91,7% correspondem a gastos obrigatórios, enquanto os 8,3% restantes são despesas discricionárias, que incluem investimentos e custeio da máquina pública.

Braga também defendeu medidas para recuperar a capacidade de investimento do governo e criticou os juros cobrados em modalidades de crédito como o rotativo do cartão e o cheque especial.

Ao mencionar taxas que podem chegar a 500% no rotativo, o senador questionou a falta de discussões sobre o custo do crédito para famílias e empresas.

"Isso não tem nada a ver com déficit fiscal, isso não tem nada a ver com superávit fiscal, não tem nada a ver com corte de despesa primária e eu não vejo nenhum banqueiro falando sobre isso", afirmou.

Quando o Orçamento de 2027 será votado?

Com a aprovação do relatório preliminar, os relatores das 16 áreas temáticas poderão analisar as emendas apresentadas por deputados, senadores, bancadas estaduais e comissões.

Após a votação dos pareceres setoriais, as propostas serão reunidas no relatório-geral, que passará pela CMO antes de seguir para o plenário do Congresso Nacional.

A previsão é que o parecer final seja votado na comissão na semana de 14 de dezembro e, posteriormente, apreciado pelo Congresso até 23 de dezembro, data prevista para o encerramento dos trabalhos legislativos.

A votação, porém, depende da aprovação da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2027. Enviado pelo governo ao Congresso em abril, o projeto ainda não foi votado pelos parlamentares.

(Com Agência Brasil)