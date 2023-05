Bolsa agora: Vale ajuda e Ibovespa opera em alta, rompendo os 111 mil pontos

O Ibovespa abriu a sexta-feira em alta, dando continuidade ao o sentimento mais comprador dos investidores no pregão da última quinta-feira e superando a barreira dos 111 mil pontos.

No mercado doméstico, o progresso do arcabouço fiscal no Congresso e o IPCA-15 de maio indicando menor inflação vieram como alavancas para a retomada de otimismo, com sinalizações de que os juros agora podem ter espaço para ser cortados pelo Banco Central. Hoje, a volta ao campo positivo na cotação do minério de ferro também ajuda o principal índice da Bolsa, dado o peso das mineradoras e siderúrgicas no índice, em especial a Vale (VALE3), que subia 2,56% na primeira meia hora de pregão.

Lá fora, o núcleo da inflação do consumo dos EUA (PCE pela sigla em inglês) subiu 0,4% em abril ante março e 4,7% na comparação com abril de 2022. Assim, o dado veio acima do esperado pelo mercado, demonstrando a resiliÊncia da inflação no exterior e sustentando a perspectiva de que o Federal Reserve deverá mesmo manter o nível de aperto monetário e elevar a taca em mais 0,25 ponto percentual.

Ibovespa agora:

Ibov: + 1,05%, para 111.210 pontos

+ 1,05%, para 111.210 pontos Dólar: -0,39%, para R$ 5,016

Maiores altas do Ibovespa agora:

Novo CFO para CVC

A CVC (CVCB3) anunciou, nesta quinta-feira, Carlos Wollenweber, ex-Even, como novo CFO da companhia. Desde 2020, Wollenweber atuava como diretor financeiro na Even e, posteriormente, de sua controlada MelnickEven. O executivo é o primeiro nome escolhido para o alto comando no desafio da companhia de reestruturar seu capital, enquanto precisa vencer a disputa com as agências de turismo digitais. Na noite quarta-feira, a empresa pegou o mercado de surpresa com a renúncia de Leonel Andrade, que era CEO da empresa desde 2020. A companhia já estava sem CFO desde abril, quando Marcelo Kopel também renunciou.

CVC (CVCB3): +3,73%

Minério de ferro em alta

Depois de fortes perdas ao longo da semana, o minério de ferro voltou a subir. Em Dalian, na China, foi cotado a US$ 100,44 por tonelada. Já os contratos futuros negociados em Cingapura fecharam com alta de 5,39%, valendo US$ 100,65. Esse movimento deve valorizar os papéis de companhias de mineração e siderurgia na Bolsa, depois de desvalorização expressiva ao longo da semana. Nos últimos cinco dias, a ação da Vale (VALE3) caiu mais de 8%, para R$ 64,85.

Vale (VALE3): +2,95%

Benefício fiscal para as aéreas

O Senado aprovou ontem a Medida Provisória 1147/22. A MP zera as alíquotas do PIS e da Cofins sobre as receitas obtidas pelas empresas de transporte aéreo regular de passageiros no período de 1º de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2026. Pelos cálculos do BTG Pactual (do mesmo grupo de controle da EXAME), a Azul pode ter Ebitda incremental de R$ 511 milhões em 2023 e a Gol, R$ 575 milhões.

Gol (GOLL4): +6,15%

+6,15% Azul (AZUL4): +3,93%

Maiores quedas do Ibovespa agora:

Assaí (ASAI3): -1,72%

-1,72% Carrefour (CRFB3): -1,52%

-1,52% Méliuz (CASH3): -1,18%

Dívida dos Estados Unidos

De acordo com a agência de notícias Reuters, houve avanço nas conversas de Joe Biden e os líderes do Congresso na última quinta-feira. É preciso chegar a um acordo, segundo a agência, sobre US$70 bilhões em gastos. Na quarta-feira à noite, a agência de classificação de risco, Fitch Ratings, colocou o rating AAA dos Estados Unidos em observação negativa.