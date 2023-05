IPCA-15: prévia da inflação sobe 0,51% em maio, afirma IBGE

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - 15 (IPCA-15) registrou alta de 0,51% em maio, após ter subido 0,57% em abril, informou na manhã desta quinta-feira, 25, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O resultado ficou abaixo das estimativas dos analistas do mercado financeiro consultados pelo Projeções Broadcast.

A mediana das projeções apontava para alta de 0,65%, com previsões que iam de 0,48% a 0,72%. Com o resultado agora anunciado pelo IBGE, o IPCA-15 acumulou um aumento de 3,12% no ano. A taxa em 12 meses ficou em 4,07%. As projeções iam de avanço de 4,00% a 4,29%, com mediana de 4,21%.

Alimentos e bebidas avançaram 0,94%, impulsionado pela alta na alimentação em domicílios. Sete dos nove grupos de produtos e serviços pesquisados tiveram alta em maio.

O que é IPCA?

Realizada através do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o IPCA é um índice de inflação cujo objetivo é medir a variação dos preços de uma cesta de bens e serviços ao consumidor final, ou seja, medir o poder de compra da população em geral mês a mês

Calcular o aumento ou diminuição percentual na proporção experimentada entre duas datas dadas só é possível através do IPCA acumulado.

Assim, por exemplo, se um indivíduo calculasse uma taxa de acumulação de 12 meses, bastaria comparar o índice do mês atual com o índice do mesmo mês do ano anterior e a variação percentual estimada.

Em outras palavras, o IPCA acumulado representa a soma de todos os IPCAs mensais realizados durante um determinado período.

Do que o IPCA é composto e como se mede a inflação?

O IPCA é calculado pelo IBGE com base em uma cesta de produtos e serviços que, por meio de pesquisas e outras informações, se sabe que um brasileiro típico consume. O IPCA, assim, tenta apontar "a variação do custo de vida médio de famílias com renda mensal de 1 e 40 salários mínimos", segundo o IBGE. O índice é dividido em nove grupos:

Alimentação e bebidas

Habitação

Artigos de residência

Vestuário

Transportes

Saúde e cuidados pessoais

Despesas pessoais

Educação

Comunicação

Cada grupo tem dezenas ou até centenas de itens cujos preços são monitorados para calcular o valor final do IPCA. Além disso, os itens têm pesos diferentes no cálculo do índice. As passagens aéreas, por exemplo, têm peso menor do que o transporte público, por serem usadas por uma fatia menor da população ou com menos frequência.