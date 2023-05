Ibovespa agora: bolsa sobe quase 2% com prévia da inflação abaixo da esperada

O Ibovespa opera em alta nesta quinta-feira, 25, depois de dois pregões consecutivos de queda. O principal índice da B3 ganha impulso com dados positivos na prévia da inflação e de olho na recuperação das bolsas internacionais.

Ibovespa agora

IBOV: + 1,76%, aos 110.710 pontos

Por que o Ibovespa está subindo hoje?

O clima positivo no Ibovespa reage à divulgação do IPCA-15, prévia do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, considerado a inflação oficial do País. O indicador registrou alta de 0,51% em maio, após ter subido 0,57% em abril. O número ficou bem abaixo do consenso dos economistas, que esperava uma alta de 0,65%.

O dado foi bem recebido no mercado, que vê uma melhora no andamento da inflação que pode, por sua vez, abrir espaço para cortes de juros no futuro.

“O quadro geral para a inflação melhorou no último mês e podemos ter novas surpresas positivas com a inflação nos próximos meses. No entanto, lembramos que estamos naquela fase difícil do processo de desinflação, quando os principais choques se dissipam e a convergência das principais medidas de núcleo é um processo gradual”, avaliou João Savignon, diretor de pesquisa macroeconômica da Kínitro Capital.

Outro fator que anima a bolsa hoje é a recuperação nas bolsas americanas, com o S&P 500 e o Nasdaq operando no positivo hoje. Por lá, o resultado positivo da empresa de tecnologia Nvidia é a grande influência positiva. Os índices buscam também recuperação após as quedas dos últimos dias de olho no impasse sobre o teto da dívida.

A questão do teto, a propósito, ainda não foi solucionada e segue como preocupação. No limite, a falta de consenso entre democratas e republicanos pode deixar os Estados Unidos inadimplentes.

Na noite de quarta-feira, 24, a agência de classificação de risco Fitch Ratings colocou observação negativa para o rating AAA dos Estados Unidos, em meio ao impasse econômico e político com o teto da dívida. O índice Dow Jones recua.