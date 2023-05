Investi o FGTS na Eletrobras (ELET3), vou receber os dividendos? Empresa paga hoje R$863 milhões

A Eletrobras (ELET3) paga nesta quinta-feira, 25, R$ 863,4 milhões em dividendos relativos ao ano passado. A empresa, privatizada há pouco menos de um ano, teve um lucro líquido consolidado de R$ 3,638 bilhões no ano de 2022.

Quem pode receber os dividendos da Eletrobras?

Os acionistas que possuíam ações da Eletrobras até 27 de abril deste ano têm direito a receber o pagamento. Os valores por ação serão distribuídos da seguinte forma:

Os valores por ação, para cada classe, são os seguintes:

Valor por ação ordinária (ELET3): R$ 0,220928937

Valor por ação preferencial classe A (ELET5): R$ 2,052458330

Valor por ação preferencial classe B (ELET6): R$ 1,493651682

Investi o FGTS na Eletrobras, vou receber os dividendos?

A possibilidade de investimento do FGTS na Eletrobras foi feita indiretamente, através de dos fundos de ações da privatização da companhia, os FMP-Eletrobras. Isso significa que os investidores vão receber os dividendos também de forma indireta: o pagamento vai para os fundos.

Porém, ainda que não receba o dividendo em sua conta, o investidor de Eletrobras via FGTS se beneficia já que os dividendos vão fazer parte do rendimento dos FMPs.

Resultados da Eletrobras no 1º trimestre

A Eletrobras teve um lucro líquido de R$ 406 milhões no primeiro trimestre deste ano, uma queda de 85% na comparação com o montante apurado no mesmo período do ano passado.

O Ebitda (lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização) da companhia foi de R$ 4,890 bilhões no período, uma alta de 44% na comparação anual. Já o Ebitda recorrente foi de R$ 5,616 bilhões nos primeiros três meses do ano, valor 10% maior que o registrado no mesmo intervalo de 2022.

Veja também