FMI alerta para implicações econômicas globais caso EUA não eleve teto da dívida

A diretora-gerente do Fundo Monetário Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, advertiu nesta terça-feira, 23, para os riscos de que lideranças políticas nos Estados Unidos não cheguem a um acordo para a elevação do teto da dívida do governo federal, expondo o país a um risco de calote.

"É evidente que a falta de um acordo no teto da dívida teria um impacto prejudicial, na economia americana e no mundo", afirmou ela, durante entrevista coletiva que tinha como foco uma revisão do Fundo sobre o Reino Unido.

Teto da dívida dos Estados Unidos

Georgieva disse que, historicamente, as discussões sobre o teto da dívida dos EUA "têm sido bastante tensas, mas sempre resultam em uma solução encontrada".

Ela se disse "ansiosa" para que uma solução seja novamente encontrada, diante das implicações potenciais "não desejadas".

Georgieva ainda acrescentou que espera que as conversas para decidir sobre o tema em Washington "não sigam até a última hora".