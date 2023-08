Ibovespa hoje: bolsa tem maior ganho do mês com recuperação internacional

O Ibovespa avança nesta terça-feira, 22, puxado pelo segundo dia de recuperação no mercado internacional. Índices de Wall Street, que vinham de três semanas de queda, indicam mais um dia pregão de ganhos, embalados pelo setor de tecnologia. Ainda que as preocupações sobre o cenário macroeconômicos sigam em voga, há grande otimismo para o resultado da Nvidia, que será divulgado amanhã. A empresa, considerada o motor principal do crescimento da inteligência artificial, já subiu mais de 200% no ano.

Ibovespa agora

Ibovespa: + 1,03%, 115.609 pontos

Apesar do otimismo com a Nvidia, os títulos do Tesouro americano (treasuries) voltaram a subir. Após apresentar leve recuo pela manhã, o rendimento dos treasuries de 10 anos voltou a subir, renovando máxima em 16 anos na véspera.

Quanto mais altos forem os rendimentos do títulos americanos, considerados os mais seguros do mundo, maior tende a ser a aversão ao risco. Mas, o efeito-rebote fala mais alto nesta manhã. Os ganhos se estendem, com o tom positivo passando pelos mercados da Ásia e Europa.

A melhora de cenário também produz efeitos na bolsa brasileira, que vinha de 14 quedas em 15 pregões. Mas, tecnicamente, são as ações da Vale que puxam a alta do Ibovespa. Com a maior posição do índice, a companhia segue a valorização do minério de ferro, que saltou mais de 3% nesta madrugada, na China. A Petrobras, com o segundo maior peso do Ibovespa, também é negociada em alta.

No radar

Sem grandes divulgações macroeconômicas previstas para o dia, o mercado internacional deverá repercutir o discurso da diretora do Federal Reserve (Fed) Michelle W. Bowman. Bowman é membro do comitê de política monetária dos Estados Unidos, o FOMC, e já chegou a sinalizar a necessidade de juros ainda mais altos para controlar a inflação. Bowmann irá participar do evento Fed Listens, em Chicago, às 15h30 (de Brasília).

Maiores altas do Ibovespa

BEEF3: + 5,49%

AZUL4: + 3,57%

SOMA3: + 3,71%

Maiores quedas do Ibovespa:

CRFB3: - 0,70%

BRKM5: - 0,585

MRFG3: - 0,14%