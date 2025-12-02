Ibovespa hoje: acompanhe o movimento da bolsa e dólar nesta terça-feira, 2

O Ibovespa começou o pregão desta terça-feira, 2, em alta, e logo na primeira hora de negociação ultrapassou os 160 mil pontos pela primeira vez em sua história. Com o avanço, o principal índice acionário da B3 reverte a queda da véspera, quando predominou um clima de maior cautela no mercado.

Esse foi o segundo recorde intradiário da Bolsa que, pouco antes das 11h, havia renova a máxima histórica tocando os 159.751 de pontuação. Às 11h06, o índice subia 1,03%, aos 160.251 pontos.

O desempenho positivo tem por trás a divulgação de dados de produção industrial do país. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a atividade registrou alta em outubro de 0,1% na comparação com o mês anterior, o representa uma queda de 0,5% na comparação com com o mesmo período do ano passado.

O resultado ficou abaixo das expectativas do mercado, que projetava alta de 0,4% na variação mensal e de 0,2% na base anual.

A produção industrial de outubro também reforça a percepção de que há espaço para o Banco Central (BC) iniciar o ciclo de cortes de juros no próximo ano, ainda que o presidente da instituição, Gabriel Galípolo, siga adotando um tom mais conservador ou "hawkish", no jargão do mercado.

"A produção industrial, por ser mais intensiva em capital, é mais sensível à política monetária, e o aperto das condições financeiras deve continuar sendo uma força contrária para o setor nas próximas leituras. Esperamos continuidade da tendência de acomodação, com o setor encerrando o ano com alta de 0,5%", disse André Valério, economista-sênior do Inter.

Por volta das 10h13, o dólar registrava ligeira queda, com recuo 0,06%, vendido a R$ 5,353, ainda próximo da estabilidade.