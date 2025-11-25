Apostas nos EUA para corte de juros em dezembro ultrapassa 80%

A probabilidade de o Federal Reserve cortar as taxas de juros em 25 pontos-base em dezembro subiu para 83%, segundo dados do Polymarket reportados pelo Foresight News. Enquanto isso, a chance de não haver corte diminuiu para 16%. Anteriormente, essa probabilidade estava em torno de 67% a 73%, mostrando uma crescente convicção sobre o corte.

Após um período de estabilidade durante a maioria do ano de 2025, ocorreram dois cortes consecutivos de 25 pontos-base. O primeiro corte foi em setembro de 2025, reduzindo a taxa para o intervalo entre 4,00% e 4,25%. O segundo corte aconteceu em outubro de 2025, abaixando a taxa para a faixa entre 3,75% e 4,00%.

Pistas sobre um novo corte

Uma entrevista de Christopher Waller, diretor do Federal Reserve de Nova York, ajudou a retomar o sentimento de que os juros americanos vão voltar a cair. À Fox News, Waller disse que um novo corte em dezembro é oportuno.

Na última ata, o Fomc, o Comitê de Mercado Aberto do Federal Reserve, justificou o corte de outubro graças a uma inflação ainda distante da meta e um mercado de trabalho desaquecido. Na ocasião, o documento também jogou luz sobre a reunião de dezembro.

“Ao discutir o curso da política monetária no curto prazo, os participantes expressaram pontos de vista bastante diferentes sobra qual decisão seria mais apropriada na reunião de dezembro”, diz a ata. A maioria do colegiado julgam apropriada uma nova redução em dezembro, mas “muitos indicaram não ver necessariamente como apropriado um outro corte de 25 pontos-base”.

O documento também aponta que uma parte do colegiado espera dados que mostrem uma evolução da economia para justificar um novo corte. Porém, na atual conjuntura, alguns diretores acreditam que não há porque mexer mais nos juros em 2025.

Conforme a ata, uma parte do colegiado acredita que as tarifas de importação impostas pelo governo americano vão adicionar pressão sobre itens do núcleo inflacionário nos próximos trimestres. Os diretores do Fed acompanham de perto o desenvolvimento de negócios em seus distritos e compartilharam relatos de empresários e empreendedores que estão prontos para subir preços por conta de custos relacionados às tarifas.

Shutdown e o tiro no escuro

Na reunião de outubro, o Fed tomou uma decisão baseada em poucos dados da economia, em função do shutdown. Com as informações que os membros tinham até então, a maioria vinda do setor privado, o colegiado notou um aumento no número de demissões e uma retração em contratações.

Os participantes do comitê, de forma geral, esperam que um mercado de trabalho desaquecido nos próximos meses, de forma gradual, por se mostrar menos dinâmico do que no começo do ano. Os negócios estão relutantes em contratar, mas também em demitir.

Alguns dos membros também notaram que um desaquecimento na dinâmica pode levar a taxa de desemprego para cima.

"De maneira geral, os participantes atribuíram a desaceleração do crescimento de empregos a menor oferta de trabalho imigrante e menor demanda por trabalho em si, diante de um crescimento mais moderado da economia e elevado nível de incertezas".

Uma parte dos diretores apontou para um mercado de trabalho desaquecido exercendo pressão sobre a inflação. As mudanças recentes nas políticas de imigração contribuíram com uma redução de preços na demanda por moradia e preços de imóveis.