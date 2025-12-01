Dólar fecha em alta, perto dos R$ 5,36, com aversão global a risco

O dólar à vista subiu 0,43% nas negociações desta segunda-feira, 1°, e encerrou cotado a R$ 5,358, próximo da máxima do dia, de R$ 5,36, e distante da mínima, de R$ 5,328.

A moeda americana chegou a abrir a primeira negociação de dezembro perto da estabilidade, depois de cair a R$ 5,33 na última sessão de novembro. Mas já na primeira hora passou a se valorizar frente ao real por conta de um ambiente global de aversão ao risco.

Embora os investidores sigam apostando em mais um corte de juros nos Estados Unidos de 0,25 ponto percentual na próxima semana, o tom foi de cautela nesta segunda.

A possibilidade de alta de juros no Japão pressionou o real. O presidente do Banco do Japão (BoJ, na sigla em inglês), Kazuo Ueda, disse que a instituição discutirá um possível aumento das taxas de juros em sua próxima reunião de política monetária, ainda este mês.

A declaração levou o juro do título do governo japonês (JGB) de 10 anos ao maior nível desde 2008 e fez o iene disparar ante o dólar, pressionando os ganhos na Bolsa de Tóquio. Já no Brasil, a sinalização do pode reduzir a atratividade de uma operação comum no mercado, o carry trade, com o diferencial de juros entre os países.

Como o Japão historicamente mantém taxas muito baixas, investidores tomam dinheiro barato em ienes para aplicar em mercados como o Brasil, onde os juros são mais altos e o retorno é maior. Quando surge a possibilidade de que o Banco do Japão eleve suas taxas, esse diferencial diminui e a estratégia perde atratividade.

A moeda brasileira registrou hoje uma das piores performances frente ao dólar entre as 33 moedas mais líquidas. No índice DXY, que mede a força do dólar frente a uma cesta de seis moedas de mercados desenvolvidos, a divisa recuou 0,05%.

A projeção do mercado é de que a moeda americana encerre o ano em R$ 5,40. Há um mês, o Boletim Focus, apontava um fechamento em R$ 5,41. Até o momento, o dólar já caiu 13,30% no ano.

O que é o dólar à vista

O dólar à vista é o valor negociado no mercado de câmbio para liquidação imediata, geralmente em até dois dias úteis. Esse tipo de câmbio é bastante utilizado em operações de curto prazo feitas por empresas e instituições financeiras.

A cotação do dólar à vista reflete o valor real de mercado no momento da transação, oferecendo transparência para quem precisa fechar negócios com rapidez.

O que é o dólar futuro

O dólar futuro corresponde a contratos de compra e venda da moeda para liquidação em uma data futura. Essa modalidade é negociada na Bolsa de Valores e ajuda empresas e investidores a se protegerem da volatilidade cambial.

Sua cotação varia conforme as expectativas do mercado em relação à economia, podendo se distanciar bastante do dólar à vista em momentos de incerteza.