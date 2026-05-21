PMIs globais, BCE e desemprego nos EUA: o que move os mercados

Após uma quarta-feira marcada pela repercussão da ata do Federal Reserve (Fed) e pelo aguardado balanço da Nvidia, os mercados entram nesta quinta-feira, 21, com foco em indicadores de atividade econômica global e sinais sobre o ritmo de desaceleração das principais economias do mundo.

A agenda concentra divulgações de PMIs na Europa, Reino Unido e Estados Unidos, além de dados do mercado de trabalho norte-americano e indicadores do setor imobiliário.

O que acompanhar nos EUA

Nos Estados Unidos, o destaque estará nos indicadores de atividade e no mercado de trabalho. Às 9h30, serão divulgados os pedidos iniciais de seguro-desemprego, com projeção de 210 mil solicitações, ligeiramente abaixo das 211 mil anteriores.

No mesmo horário, saem os dados do índice de atividade industrial do Fed da Filadélfia de maio, projetado em 17,6, após 26,7 anteriormente.

Também serão divulgados os dados de construção de novas casas e licenças de construção referentes a abril. O mercado espera 1,42 milhão de unidades anualizadas para as novas residências, abaixo dos 1,502 milhão anteriores. As permissões de construção devem subir para 1,38 milhão, ante 1,363 milhão.

Às 10h45, os EUA publicam os PMIs preliminares de maio. O PMI industrial é esperado em 53,8, abaixo dos 54,5 anteriores. O PMI de serviços deve marcar 51,1, ante 51,0 na última leitura.

Às 11h, investidores acompanham a atualização do GDPNow do Fed de Atlanta para o segundo trimestre. A projeção atual aponta manutenção de 4%.

Entre os dirigentes do Fed, Thomas Barkin, membro do FOMC, faz discurso às 13h20.

O que ficar de olho na Europa

Na Europa, o foco estará nos índices de gerentes de compras (PMIs) de maio. Às 4h15, a França publica seu PMI industrial, projetado em 52,1, abaixo dos 52,8 anteriores. O PMI de serviços deve atingir 46,6, ligeiramente acima dos 46,5 do mês anterior, enquanto o PMI composto é esperado em 47,7, ante 47,6.

Na Alemanha, os números saem às 4h30. O PMI industrial deve desacelerar para 51,0, ante 51,4 anteriormente. Já o PMI de serviços tem expectativa de 47,1, acima dos 46,9 registrados antes. O PMI composto deve permanecer estável em 48,4.

Às 5h, a Zona do Euro divulga seus PMIs consolidados. O PMI industrial é projetado em 51,7, contra 52,2 anteriormente. O PMI de serviços deve avançar para 47,8, após a leitura de 47,6; enquanto o PMI composto tem expectativa de estabilidade em 48,8.

No Reino Unido, os PMIs serão divulgados às 5h30. O PMI industrial deve recuar para 52,9, frente aos 53,7 anteriores. O PMI de serviços é esperado em 51,7, abaixo dos 52,7 do mês anterior, enquanto o PMI composto deve desacelerar para 51,6.

Ainda na Europa, investidores acompanham às 6h o anúncio das projeções econômicas da União Europeia, além dos dados de produção do setor de construção e custo da mão de obra do primeiro trimestre. Na sequência, às 7h, ocorre a divulgação do relatório mensal do Bundesbank, banco central da Alemanha.

Às 11h, a Zona do Euro divulga o índice de confiança do consumidor de maio, com projeção de -21,0, levemente abaixo da leitura anterior de -20,6.

Ao longo do dia, dirigentes do Banco Central Europeu (BCE) e do Banco da Inglaterra (BoE) também estarão no radar. O presidente do BoE, Andrew Bailey, fala às 12h, enquanto Frank Elderson, do BCE, discursa às 12h30. Mais tarde, às 22h15, Philip Lane, economista-chefe do BCE, também fará pronunciamento.

No Reino Unido, investidores ainda acompanham às 20h o índice de confiança do consumidor GfK de maio. A expectativa é de piora para -28, ante -25 no mês anterior.

O que acompanhar no Brasil

No mercado interno, o destaque da agenda será a reunião do Conselho Monetário Nacional (CMN), marcada para as 9h.

Foco no Walmart

Nesta quinta-feira, o mercado terá uma agenda de balanços bem relevante, com destaque para nomes de peso em varejo, tecnologia e indústria.

Antes da abertura, o foco recai sobre o Walmart (WMT), que divulga o resultado do primeiro trimestre em meio a um cenário de consumo ainda resiliente nos EUA.

Também pela manhã sai o balanço da Deere (DE) e da NetEase (NTES). Após o fechamento, os destaques ficam por conta de Ross Stores (ROST), Take-Two (TTWO) e Copart (CPRT). Finalizando, Workday (WDAY) e Zoom (ZM) trazem a visão do mercado de software corporativo e videoconferência.