Produção industrial tem queda de 0,4% em setembro, segundo IBGE

A produção industrial brasileira caiu 0,4% em setembro, após alta de 0,8% em agosto, segundo dados divulgados nesta terça-feira, 4, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O resultado ficou ligeiramente melhor que a projeção de analistas, que esperavam retração de 0,5%.

Na comparação com setembro de 2024, a indústria cresceu 2%. No acumulado de 2025, a alta é de 1%, enquanto em 12 meses o avanço chega a 1,5%. Mesmo com saldo positivo, o IBGE aponta que o setor vem perdendo força ao longo do ano, pressionado pela política monetária restritiva.

Entre as quatro grandes categorias econômicas, três tiveram queda na passagem de agosto para setembro, e 12 dos 25 ramos industriais pesquisados reduziram a produção. As maiores influências negativas vieram dos segmentos de produtos farmoquímicos e farmacêuticos (-9,7%), indústrias extrativas (-1,6%) e veículos automotores, reboques e carrocerias (-3,5%).

Por outro lado, a produção de alimentos avançou 1,9%, marcando o terceiro mês consecutivo de alta e contribuindo positivamente para o resultado geral. Outros setores que registraram crescimento foram produtos do fumo (19,5%), madeira (5,5%) e borracha e material plástico (1,3%).

Segundo o gerente da pesquisa, André Macedo, a desaceleração da indústria em 2025 está ligada principalmente aos juros elevados. “Uma política monetária mais restritiva faz com que decisões de investimento e consumo sejam adiadas”, afirmou.

Ele observou que, embora a taxa de desemprego permaneça em níveis historicamente baixos e a renda siga em alta, esses fatores não têm sido suficientes para impulsionar uma recuperação mais consistente da indústria. Segundo Macedo, mesmo com avanço no acumulado do ano, o resultado positivo é modesto em relação a 2024.

*Com informações do Globo