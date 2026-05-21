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SoftBank sobe 20% em Tóquio após resultados da Nvidia aquecer IA

Arm Holdings, SK Hynix e Samsung também avançam com euforia pós-Nvidia na Ásia

SoftBank: grupo japonês reverteu cinco quedas consecutivas com uma alta de quase 20% (winhorse/Getty Images)

SoftBank: grupo japonês reverteu cinco quedas consecutivas com uma alta de quase 20% (winhorse/Getty Images)

Ana Luiza Serrão
Ana Luiza Serrão

Repórter de Invest

Publicado em 21 de maio de 2026 às 06h46.

Investidores que haviam passado cinco sessões vendo as ações do SoftBank derreterem, se surpreenderam na quinta-feira, 21, quando tudo mudou. O conglomerado japonês fechou o pregão de Tóquio com alta de 19,85%, adicionando mais de US$ 35 bilhões à sua capitalização de mercado.

O gatilho foi o balanço trimestral da Nvidia, que reaqueceu o apetite do mercado pela inteligência artificial (IA).

O SoftBank não fabrica chips nem desenvolve software, ele é um conglomerado de investimentos que tem participações estratégicas em empresas que estão no centro do boom da IA, e é por isso que reagiu com força, segundo fontes ouvidas pela CNBC.

A OpenAI no centro do movimento

A OpenAI é ainda outro elemento que amplificou a alta. O SoftBank investiu mais de US$ 30 bilhões na startup, com ganhos que chegaram a US$ 45 bilhões no ano fiscal encerrado em março.

O Vision Fund, braço de investimentos do grupo, registrou lucro anual de US$ 46 bilhões em igual período, puxado, em grande parte, pela valorização crescente da empresa por trás do ChatGPT.

Chefe de estratégia de ações japonesas da Ortus Advisors, Andrew Jackson apontou à CNBC que a movimentação dessa quinta-feira carrega também um componente especulativo, sobre uma possível abertura de capital da OpenAI.

A perspectiva de um IPO reforça a percepção de valor do portfólio do SoftBank e, por tabela, das ações da Arm.

Jackson reconheceu que os catalisadores eram amplamente esperados, mas disse que a magnitude da reação ainda assim surpreendeu, dada a concentração da carteira do grupo em ativos de IA.

Na semana passada, analistas da CreditSights, unidade de crédito da Fitch Ratings, haviam reiterado recomendação positiva para a dívida do SoftBank, citando a valorização da Arm fortalecendo o balanço do conglomerado.

Outras empresas também subiram

O efeito dos resultados da Nvidia não ficou no SoftBank. Toda a cadeia asiática de semicondutores sentiu o movimento. A Renesas Electronics, outra fornecedora da americana, avançou 8,2%.

A SK Hynix, fornecedora dos chips de memória de alta largura de banda que a Nvidia usa em seus processadores, disparou 11,2%. A Samsung subiu 8,5%, impulsionada também por um acordo salarial provisório com seu sindicato sul-coreano, que afastou o risco de greve.

Entre as fabricantes de equipamentos, a Tokyo Electron fechou em alta de 5,9% e a Advantest, especializada em testes de semicondutores, subiu 4,4%. A TSMC, que fabrica os chips avançados da Nvidia em Taiwan, teve valorização mais modesta, de pouco mais de 2%.

Números fortes, mas uma ressalva

A Nvidia reportou receita de US$ 81,62 bilhões no trimestre, crescimento de 85% frente aos US$ 44,06 bilhões do mesmo período do ano anterior. A empresa anunciou ainda um programa de recompra de ações de US$ 80 bilhões e elevou seus dividendos.

Mesmo assim, as ações da Nvidia recuaram no pós-mercado. CEO da empresa, Jensen Huang disse que a companhia "praticamente cedeu" o mercado de chips de IA na China para a Huawei, reacendendo dúvidas, conforme a CNBC.

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