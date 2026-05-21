SoftBank sobe 20% em Tóquio após resultados da Nvidia aquecer IA

Investidores que haviam passado cinco sessões vendo as ações do SoftBank derreterem, se surpreenderam na quinta-feira, 21, quando tudo mudou. O conglomerado japonês fechou o pregão de Tóquio com alta de 19,85%, adicionando mais de US$ 35 bilhões à sua capitalização de mercado.

O gatilho foi o balanço trimestral da Nvidia, que reaqueceu o apetite do mercado pela inteligência artificial (IA).

O SoftBank não fabrica chips nem desenvolve software, ele é um conglomerado de investimentos que tem participações estratégicas em empresas que estão no centro do boom da IA, e é por isso que reagiu com força, segundo fontes ouvidas pela CNBC.

A OpenAI no centro do movimento

A OpenAI é ainda outro elemento que amplificou a alta. O SoftBank investiu mais de US$ 30 bilhões na startup, com ganhos que chegaram a US$ 45 bilhões no ano fiscal encerrado em março.

O Vision Fund, braço de investimentos do grupo, registrou lucro anual de US$ 46 bilhões em igual período, puxado, em grande parte, pela valorização crescente da empresa por trás do ChatGPT.

Chefe de estratégia de ações japonesas da Ortus Advisors, Andrew Jackson apontou à CNBC que a movimentação dessa quinta-feira carrega também um componente especulativo, sobre uma possível abertura de capital da OpenAI.

A perspectiva de um IPO reforça a percepção de valor do portfólio do SoftBank e, por tabela, das ações da Arm.

Jackson reconheceu que os catalisadores eram amplamente esperados, mas disse que a magnitude da reação ainda assim surpreendeu, dada a concentração da carteira do grupo em ativos de IA.

Na semana passada, analistas da CreditSights, unidade de crédito da Fitch Ratings, haviam reiterado recomendação positiva para a dívida do SoftBank, citando a valorização da Arm fortalecendo o balanço do conglomerado.

Outras empresas também subiram

O efeito dos resultados da Nvidia não ficou no SoftBank. Toda a cadeia asiática de semicondutores sentiu o movimento. A Renesas Electronics, outra fornecedora da americana, avançou 8,2%.

A SK Hynix, fornecedora dos chips de memória de alta largura de banda que a Nvidia usa em seus processadores, disparou 11,2%. A Samsung subiu 8,5%, impulsionada também por um acordo salarial provisório com seu sindicato sul-coreano, que afastou o risco de greve.

Entre as fabricantes de equipamentos, a Tokyo Electron fechou em alta de 5,9% e a Advantest, especializada em testes de semicondutores, subiu 4,4%. A TSMC, que fabrica os chips avançados da Nvidia em Taiwan, teve valorização mais modesta, de pouco mais de 2%.

Números fortes, mas uma ressalva

A Nvidia reportou receita de US$ 81,62 bilhões no trimestre, crescimento de 85% frente aos US$ 44,06 bilhões do mesmo período do ano anterior. A empresa anunciou ainda um programa de recompra de ações de US$ 80 bilhões e elevou seus dividendos.

Mesmo assim, as ações da Nvidia recuaram no pós-mercado. CEO da empresa, Jensen Huang disse que a companhia "praticamente cedeu" o mercado de chips de IA na China para a Huawei, reacendendo dúvidas, conforme a CNBC.