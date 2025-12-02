Produção industrial, Vale Day e falas do Fed: o que move os mercados nesta terça

As bolsas nos Estados Unidos e aqui no Brasil começaram o mês de dezembro com o pé esquerdo. Os principais índices em Wall Street e o Ibovespa recuaram na primeira sessão de um mês que, historicamente, costuma ser positivo para o mercado acionário. A expectativa de corte de juros nos Estados Unidos, tensões geopolíticas e questionamentos sobre a tese de inteligência artificial contribuíram com o desempenho negativo na largada da reta final do ano.

Aqui no Brasil, na agenda de hoje, tem mais um indicador de atividade econômica antes da divulgação do PIB. Às 9h (horário de Brasília), o IBGE divulgará a produção industrial do mês de outubro, com expectativa de crescimento de 0,4% na comparação com setembro e de 0,2% na base anual.

No noticiário político, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), informou que o relator da PEC da Segurança Pública (PEC 18/25), deputado Mendonça Filho (União-PE), vai apresentar seu parecer aos líderes partidários hoje. Segundo Motta, a previsão é que o texto do relator seja votado na comissão especial na quinta-feira (4). Motta quer votar a PEC ainda neste ano em Plenário.

O presidente Lula, por sua vez, inaugura o Polo Automotivo do Ceará, em Horizonte (CE).

No plano corporativo, ocorre o Vale Day, encontro anual da Vale com analistas de mercado de capitais, às 10h (horário de Brasília), em Londres, com a participação do presidente Gustavo Pimenta. O evento que costuma gerar impactos nas ações da companhia e no setor de mineração.

Paralelamente, os deputados de Minas Gerais devem votar a autorização para a privatização da Copasa na Assembleia Legislativa, em Belo Horizonte, movimentação que também é acompanhada pelo mercado local, já que a estatal de saneamento é listada na bolsa.

Cenário internacional

Nos Estados Unidos, os investidores acompanharão o discurso da vice-chair de supervisão do Federal Reserve (Fed), Michelle Bowman, a partir das 14h. Toda fala de dirigentes do BC americano tem sido acompanhada com lupa, às vésperas da reunião que pode decidir pelo terceiro corte de juros nos EUA, na semana que vem.

Além disso, sai o relatório semanal de estoques de petróleo (API), às 18h30, que pode afetar principalmente os preços do petróleo e ativos ligados ao setor energético, enquanto o mercado monitora as crescentes tensões entre Estados Unidos e Venezuela.

Na Zona do Euro, os primeiros dados de inflação de novembro serão conhecidos às 7h, com previsão de 2,1%, enquanto a taxa de desemprego de outubro deve ficar em 6,3%. A inflação continuará sendo observada como indicador-chave da política monetária do Banco Central Europeu (BCE), podendo influenciar decisões sobre juros e afetar ativos financeiros na região.