A Anthropic, dona do Claude, define nesta quarta-feira, 18, o preço das ações da maior abertura de capital da história da inteligência artificial. O número sai à noite, no horário de Nova York, depois que Goldman Sachs e Morgan Stanley fecharem a alocação das ordens. No horário de Brasília, isso deve acontecer entre o fim da noite e a madrugada. As ações estreiam na Nasdaq na quinta-feira, 19, sob o código ANT.

A empresa oferece 825 milhões de ações na faixa de US$ 70 a US$ 78. No topo, a oferta levanta US$ 64,35 bilhões. Se os bancos exercerem o lote suplementar de 123,75 milhões de papéis, o volume chega a cerca de US$ 74 bilhões. Há ainda uma colocação privada de US$ 26 bilhões, feita ao mesmo preço do IPO, o que eleva o total da operação para mais de US$ 90 bilhões. É mais do que os US$ 85,7 bilhões levantados pela SpaceX em junho, até agora o maior IPO já feito.

O preço desta noite vai além do caixa da Anthropic. Ele serve de régua para o valor das empresas de IA ainda fechadas, como a OpenAI, testa o apetite do investidor por um setor que vinha sendo questionado na bolsa e mexe com o fluxo de bilhões de dólares em fundos de índice nas próximas semanas.

Por que o preço deve passar de US$ 78

Os livros de ordens fecharam na tarde de terça-feira, 17, com uma demanda perto de sete vezes maior que o número de ações à venda, segundo a Bloomberg. A agência informou que a Anthropic orienta investidores a esperar um preço no topo da faixa ou acima dela. A CNBC ouviu de várias fontes que a precificação deve ficar acima de US$ 78, e o Wall Street Journal falou em mais de US$ 80 por ação.

A US$ 78, a Anthropic vale cerca de US$ 1,02 trilhão considerando as 13,09 bilhões de ações em circulação após a oferta, e até US$ 1,4 trilhão em base totalmente diluída, que inclui opções e ações restritas de funcionários. Acima de US$ 80, a conta diluída se aproxima de US$ 1,5 trilhão a US$ 1,6 trilhão. Em maio, numa rodada privada, a empresa havia sido avaliada em US$ 965 bilhões.

Ainda assim, a faixa ficou abaixo do que se discutia meses atrás. Em outubro, investidores falavam em US$ 2 trilhões. A queda das ações de tecnologia no início de novembro, puxada pela Nvidia, esfriou essas expectativas, como a EXAME mostrou ao explicar por que o IPO põe à prova a aposta de US$ 1,4 trilhão em IA. A demanda forte no livro, agora, é lida como sinal de que o investidor segue disposto a pagar caro por crescimento em inteligência artificial.

O que está em jogo para as ações de tecnologia

A estreia da Anthropic é o primeiro grande teste público de um laboratório de modelos de IA. Até aqui, quem queria exposição ao setor comprava as fornecedoras de infraestrutura, como Nvidia, AMD e Broadcom, ou as gigantes que investem nos laboratórios, como Alphabet, Amazon e Microsoft. A partir de quinta-feira, o próprio desenvolvedor do modelo passa a ter cotação diária.

Parte dessas gigantes está dos dois lados da mesa. Sete empresas de tecnologia, entre elas Google, Nvidia, AMD e Microsoft, aceitaram comprar US$ 26 bilhões em ações sem direito a voto, ao preço do IPO, numa colocação privada paralela. Todas fornecem capacidade de computação para a Anthropic. Um preço alto valoriza essas participações e reforça a tese de que a demanda por chips e data centers continua firme.

O termômetro mais recente veio da própria Nvidia. Na noite de terça-feira, 17, a fabricante de chips divulgou receita recorde de US$ 115,8 bilhões no terceiro trimestre fiscal, alta de 103% sobre o mesmo período do ano anterior e acima dos cerca de US$ 109 bilhões esperados pelo consenso da LSEG. O lucro líquido somou US$ 65,3 bilhões. As ações subiam 3,5% no pré-mercado desta quarta-feira, 18. Foi o primeiro balanço desde a saída de Jensen Huang do comando da empresa, que também está entre as fornecedoras de computação da Anthropic.

O risco aparece se a estreia decepcionar. Um tropeço na quinta-feira tende a alimentar o ceticismo que já pesa sobre as ações de IA e pode respingar no Nasdaq inteiro. Há também o efeito de deslocamento de capital. Gestores que querem abrir espaço para a ação nova podem vender parte de outras posições em tecnologia para financiar a compra.

Fundos de índice devem comprar bilhões em ações

O impacto não termina na estreia. Pelas regras de entrada rápida criadas neste ano por Nasdaq e FTSE Russell para grandes IPOs, a Anthropic pode entrar no Russell 1000 após o fechamento de 11 de dezembro e no Nasdaq-100 antes da abertura de 21 de dezembro, segundo a Bloomberg. A MSCI informou que pode incluir a empresa em seus índices globais já em 1º de dezembro, se os critérios forem cumpridos.

Cada inclusão obriga os fundos passivos que replicam esses índices a comprar a ação. A Intropic, especializada em rebalanceamento de índices, estima essa compra em cerca de US$ 19 bilhões, segundo a Reuters. O precedente da SpaceX, porém, mostra que o fluxo garantido não sustenta o preço sozinho. A ação da empresa de Elon Musk fechou abaixo da abertura do primeiro dia justamente na data de inclusão no Nasdaq-100 e caiu cerca de 15% nos seis pregões seguintes, com os investidores iniciais vendendo para os fundos.

Os números que sustentam a avaliação

O entusiasmo vem do crescimento. A Anthropic faturou cerca de US$ 17 bilhões no terceiro trimestre, 12 vezes mais que no mesmo período do ano passado, como mostrou a EXAME na reportagem sobre o prospecto atualizado da dona do Claude. Em nove meses, a receita somou US$ 33,24 bilhões.

O outro lado da conta é o custo de computação. A empresa voltou a ter prejuízo operacional de US$ 567 milhões no trimestre, depois de um lucro operacional de US$ 974 milhões no segundo trimestre, e registrou prejuízo líquido de US$ 23,3 bilhões no período. O prospecto lista cerca de US$ 895 bilhões em compromissos de compra e aluguel, quase todos ligados a chips e servidores. A US$ 1,4 trilhão, a ação seria negociada a cerca de 21 vezes a receita anualizada do terceiro trimestre.

O investidor brasileiro também terá acesso direto à estreia. O BDR da Anthropic, com código ANTH34, deve começar a ser negociado na B3 na própria quinta-feira, 19, com paridade de oito BDRs para cada ação negociada na Nasdaq, como a EXAME mostrou ao explicar como a dona do Claude chega à bolsa brasileira abaixo de R$ 100. A data depende de aprovação regulatória. A SpaceX foi a primeira empresa a estrear no mesmo dia nos Estados Unidos e no Brasil, em junho.

Para entender como a empresa fundada em 2021 por ex-integrantes da OpenAI chegou até aqui, vale ler a trajetória da Anthropic de laboratório de pesquisa a empresa de até US$ 1,4 trilhão. O calendário completo da oferta está na reportagem sobre a estreia prevista para o dia 19.