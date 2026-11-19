Uma orientação pode ser cumprida porque veio do chefe ou porque a equipe compreendeu sua importância. Embora o resultado imediato pareça semelhante, a diferença aparece quando surgem imprevistos, decisões difíceis ou situações que exigem iniciativa dos funcionários.

O modelo de comando e controle, baseado na concentração das decisões e na supervisão constante, oferece mecanismos para coordenar o trabalho.

Entretanto, sua aplicação rígida pode limitar a autonomia e dificultar a identificação de problemas.

A discussão sobre alternativas a esse modelo envolve uma questão central para a liderança: como conquistar autoridade profissional sem depender exclusivamente da posição ocupada no organograma?

Tenha 10 anos de acesso a todos os MBAs online da EXAME Saint Paul. Aproveite a Black Friday para investir na sua carreira com uma condição especial por tempo limitado.

QUERO APROVEITAR A OFERTA

O que faz uma equipe reconhecer a autoridade de um líder?

Na teoria organizacional, a autoridade pode ter diferentes origens.

Os pesquisadores John French e Bertram Raven identificaram, em 1959, formas de poder relacionadas ao cargo, à capacidade de oferecer recompensas, ao conhecimento especializado e à identificação pessoal.

O chamado poder de especialista surge quando os profissionais reconhecem que determinada pessoa possui conhecimentos relevantes para orientar decisões.

Já o poder de referência está associado à admiração, ao respeito e à identificação com quem exerce a liderança.

Essas duas fontes ajudam a explicar por que profissionais podem exercer influência mesmo sem ocupar a posição hierárquica mais elevada.

Uma única oferta, diversas possibilidades de formação. Aproveite a Black Friday para ter 10 anos de acesso a todos os MBAs online da EXAME Saint Paul.

QUERO APROVEITAR A BLACK FRIDAY

Por que a confiança influencia o desempenho?

Uma pesquisa da professora Amy Edmondson, publicada em 1999 na revista Administrative Science Quarterly, analisou 51 equipes de uma empresa industrial.

O estudo identificou uma associação entre segurança psicológica e comportamentos de aprendizagem, como discutir erros e buscar informações.

Segurança psicológica significa perceber que é possível fazer perguntas, discordar e reconhecer dificuldades sem sofrer punições interpessoais por isso.

A descoberta indica que a maneira como as relações são conduzidas pode influenciar a capacidade coletiva de aprender e aperfeiçoar processos.

Como substituir o controle pela influência?

A transição começa pela clareza das responsabilidades. Definir resultados esperados e limites de autonomia permite que os funcionários tomem decisões sem consultar a chefia a cada etapa.

Outro aspecto é a qualidade das orientações. Explicar os critérios utilizados em uma decisão facilita sua compreensão e abre espaço para contribuições da equipe.

A competência técnica contribui para esse processo, especialmente quando o líder consegue avaliar propostas, reconhecer dificuldades e oferecer apoio especializado.

Aproveite a Black Friday para garantir 10 anos de acesso a todos os MBAs online da EXAME Saint Paul e escolha formações alinhadas aos seus objetivos profissionais.

QUERO 6 MBAS PELO PREÇO DE 1

Como desenvolver autoridade profissional?

A construção de influência exige coerência entre decisões e comportamentos. Cumprir acordos, reconhecer contribuições e justificar mudanças de direção ajuda a estabelecer relações previsíveis.

Solicitar opiniões antes de decisões relevantes é outra medida aplicável, desde que as contribuições sejam efetivamente consideradas.

Formações em negociação, gestão de conflitos e liderança podem ajudar a desenvolver esse repertório, enquanto o aprofundamento técnico sustenta a credibilidade profissional.