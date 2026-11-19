Confiança, competência técnica e autonomia contribuem para relações de liderança menos dependentes da autoridade hierárquica (Getty Images)
Redatora
Publicado em 19 de novembro de 2026 às 05h04.
Uma orientação pode ser cumprida porque veio do chefe ou porque a equipe compreendeu sua importância. Embora o resultado imediato pareça semelhante, a diferença aparece quando surgem imprevistos, decisões difíceis ou situações que exigem iniciativa dos funcionários.
O modelo de comando e controle, baseado na concentração das decisões e na supervisão constante, oferece mecanismos para coordenar o trabalho.
Entretanto, sua aplicação rígida pode limitar a autonomia e dificultar a identificação de problemas.
A discussão sobre alternativas a esse modelo envolve uma questão central para a liderança: como conquistar autoridade profissional sem depender exclusivamente da posição ocupada no organograma?
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Na teoria organizacional, a autoridade pode ter diferentes origens.
Os pesquisadores John French e Bertram Raven identificaram, em 1959, formas de poder relacionadas ao cargo, à capacidade de oferecer recompensas, ao conhecimento especializado e à identificação pessoal.
O chamado poder de especialista surge quando os profissionais reconhecem que determinada pessoa possui conhecimentos relevantes para orientar decisões.
Já o poder de referência está associado à admiração, ao respeito e à identificação com quem exerce a liderança.
Essas duas fontes ajudam a explicar por que profissionais podem exercer influência mesmo sem ocupar a posição hierárquica mais elevada.
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Uma pesquisa da professora Amy Edmondson, publicada em 1999 na revista Administrative Science Quarterly, analisou 51 equipes de uma empresa industrial.
O estudo identificou uma associação entre segurança psicológica e comportamentos de aprendizagem, como discutir erros e buscar informações.
Segurança psicológica significa perceber que é possível fazer perguntas, discordar e reconhecer dificuldades sem sofrer punições interpessoais por isso.
A descoberta indica que a maneira como as relações são conduzidas pode influenciar a capacidade coletiva de aprender e aperfeiçoar processos.
A transição começa pela clareza das responsabilidades. Definir resultados esperados e limites de autonomia permite que os funcionários tomem decisões sem consultar a chefia a cada etapa.
Outro aspecto é a qualidade das orientações. Explicar os critérios utilizados em uma decisão facilita sua compreensão e abre espaço para contribuições da equipe.
A competência técnica contribui para esse processo, especialmente quando o líder consegue avaliar propostas, reconhecer dificuldades e oferecer apoio especializado.
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A construção de influência exige coerência entre decisões e comportamentos. Cumprir acordos, reconhecer contribuições e justificar mudanças de direção ajuda a estabelecer relações previsíveis.
Solicitar opiniões antes de decisões relevantes é outra medida aplicável, desde que as contribuições sejam efetivamente consideradas.
Formações em negociação, gestão de conflitos e liderança podem ajudar a desenvolver esse repertório, enquanto o aprofundamento técnico sustenta a credibilidade profissional.