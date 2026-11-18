A ata da reunião de outubro do Federal Reserve (Fed, o banco central dos Estados Unidos), divulgada nesta quarta-feira, 18, mostra que dois dirigentes consideram que uma alta de juros maior que 0,25 ponto percentual pode entrar em discussão já na reunião de 8 e 9 de dezembro, caso os próximos dados de inflação venham desfavoráveis.

Nos dias 27 e 28 de outubro, o Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc, na sigla em inglês) manteve a taxa básica na faixa de 3,75% a 4% ao ano, depois de ter subido os juros em setembro. O documento deixa claro que a pausa não encerra o ciclo de aperto.

Quase todos os participantes avaliaram que novas altas devem ser apropriadas no cenário-base para inflação e emprego, em linha com as projeções divulgadas pelo Fed em setembro, para garantir o retorno da inflação à meta de 2% em tempo hábil.

Alguns poucos dirigentes foram além e disseram que, se a inflação se mostrar mais persistente do que o previsto, o Fed pode precisar adotar uma postura ainda mais restritiva. O comitê reforçou que as próximas decisões vão depender dos dados, da evolução do cenário e do balanço de riscos.

Por que o Fed preferiu esperar em outubro

A manutenção foi aprovada por 10 votos a 2. Lisa Cook e Beth Hammack votaram por uma alta de 0,25 ponto percentual já nesta reunião.

A maioria dos participantes apoiou a pausa para acumular mais informações antes do próximo passo. Na lista do que o Fed quer observar estão a durabilidade da demanda por investimentos em inteligência artificial (IA), a evolução das condições de financiamento, os efeitos da alta de setembro sobre a economia e a geopolítica.

Parte dos dirigentes observou que as expectativas do mercado, que embutem altas em dezembro e no próximo ano, estão em linha com o que eles consideram a trajetória adequada para os juros. Para vários deles, esse alinhamento reduzia o risco de deixar a taxa parada em outubro. Ainda assim, alguns poucos participantes que apoiaram a manutenção classificaram a decisão como apertada.

Muitos dirigentes insistiram em comunicar com clareza que a pausa não significa um compromisso mais fraco com a meta de inflação. Por isso, o comunicado da reunião passou a afirmar que o comitê "vai entregar a estabilidade de preços".

O grupo que queria subir os juros já

Os dirigentes que defenderam a alta em outubro argumentaram que a inflação segue alta demais e sem sinais de alívio, e que a política monetária atual não é restritiva o suficiente. Alguns deles alertaram que adiar o aumento poderia deixar a inflação se enraizar ou exigir, mais adiante, um aperto maior e mais disruptivo.

Esse grupo também ponderou que poucos dados novos sairiam nas semanas seguintes, que a incerteza geopolítica não deve se resolver tão cedo e que o próximo dado de inflação provavelmente viria ruim. Parte desses dirigentes disse que poderia ter aceitado a manutenção, desde que o mercado entendesse que novas altas são prováveis.

O que o mercado espera para os juros americanos

Segundo a ata, os contratos futuros atribuíam, no período entre as reuniões, alta probabilidade a um aumento de 0,25 ponto até o fim do ano e a mais dois até o meio de 2027. A pesquisa feita pela mesa de operações do Fed de Nova York com o mercado apontava um caminho um pouco mais brando. A mediana dos entrevistados esperava uma alta em dezembro, outra em março de 2027 e um corte no começo de 2028.

A mesma pesquisa mostrou que a estimativa mediana para a taxa de juros de longo prazo subiu para cerca de 3,4%, movimento atribuído à revisão para cima do juro real neutro.

Inflação de 3,6% e pressões cada vez mais espalhadas

A equipe técnica do Fed estimou que o índice de preços de gastos com consumo (PCE) subiu para 3,6% em 12 meses em setembro, puxado pela energia. O núcleo, que exclui itens mais voláteis, foi a 3,1%. Os dois indicadores estão acima do nível de um ano antes, efeito atribuído às tarifas de importação, à energia mais cara e à pressão sobre preços de bens de consumo ligada à construção de infraestrutura de IA.

Os dirigentes reconheceram que os efeitos das tarifas parecem perder força, mas a maioria avaliou que as pressões inflacionárias estão disseminadas pela economia. Muitos afirmaram que a demanda gerada pela corrida da IA continua pressionando a oferta e encarecendo produtos de tecnologia, e vários notaram que essa alta de preços já vai além dos setores ligados diretamente aos data centers.

As expectativas de inflação de médio e longo prazo seguem consistentes com a meta de 2%, segundo os participantes. Parte deles, porém, mostrou preocupação com o risco de que um período tão longo de inflação acima da meta acabe se enraizando nas expectativas de famílias e empresas. A equipe técnica tratou como risco relevante a possibilidade de desancoragem das expectativas depois de cinco anos de inflação elevada. A projeção da equipe é que a inflação fique perto de 2% só em 2028.

No mercado de trabalho, o desemprego subiu para 4,2% em setembro e a criação de vagas teve média de cerca de 50 mil por mês no trimestre encerrado no mês. Os dirigentes descreveram o quadro como estável e próximo do pleno emprego, com riscos equilibrados.

A IA no centro das preocupações do Fed

A discussão sobre estabilidade financeira foi dominada pela inteligência artificial. Quase todos os participantes comentaram os riscos de um cenário em que o retorno dos investimentos em IA decepcione os investidores. A maioria observou que a dívida ligada ao setor cresceu rapidamente e que boa parte desse crescimento ocorreu por meio de estruturas de financiamento "complexas e opacas". Alguns poucos dirigentes apontaram que a exposição à IA está cada vez mais concentrada em um pequeno número de empresas.

A equipe técnica destacou que os compromissos de aluguel fora do balanço e os arranjos de financiamento circular entre empresas de IA podem ampliar as perdas se os retornos ficarem abaixo do esperado.

O desconforto já apareceu nos preços. Segundo o relato da mesa de operações do Fed, o humor dos investidores piorou depois que duas grandes empresas de IA reportaram crescimento de receita abaixo do esperado e uma hyperscaler apresentou um plano de investimentos que exigia mais financiamento do que o mercado previa. Os spreads de títulos de alto risco emitidos para financiar data centers abriram de forma expressiva, e as ações de bancos caíram com força.

A maioria dos dirigentes notou um aperto das condições financeiras desde setembro, com hipotecas mais caras e crédito mais seletivo para empresas de maior risco e ligadas à IA. Muitos avaliaram que uma disciplina maior do mercado sobre projetos muito alavancados pode moderar a demanda por investimentos.

Dólar mais forte e França no radar

A ata registra que o dólar se valorizou no período, impulsionado pelo aumento do diferencial de juros entre os Estados Unidos e outras economias avançadas, cujas curvas passaram a precificar juros mais baixos. O Fed também citou pressões de desvalorização sobre algumas moedas da América Latina.

Na Europa, o spread entre os títulos de 10 anos da França e da Alemanha chegou ao maior nível desde 2011, auge da crise da dívida da zona do euro, em meio a dúvidas sobre a sustentabilidade fiscal francesa.