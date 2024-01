Ibovespa agora: bolsa abre em alta de olho no exterior

Abre em alta o Ibovespa desta quinta-feira, 18. Em dia de agenda vazia, a bolsa brasileira segue atenta às declarações de banqueiros centrais dos Estados Unidos e Europa, enquanto o início dos cortes de juros por lá começa a se mostrar mais incerto. Por aqui, a novela da desoneração da folha de pagamentos ganha novos capítulos em Brasília, enquanto uma possível fusão entre a 3R e a PetroReconcavo surpreendeu na noite da véspera.

Na manhã desta quinta-feira, o BCE vai divulgar a ata da sua última reunião de política monetária, em dezembro, no qual as taxas de juros foram mantidas inalteradas pela segunda vez consecutiva. O que também pode influenciar a trajetória do euro e dos títulos europeus ao longo do dia é a participação da presidente da instituição, Christine Lagarde, em um painel em Davos, na Suíça. Na quarta, ela chegou a declarar que o primeiro corte de juros provavelmente virá durante o verão europeu, mas ressaltou que ainda não é possível declarar vitória na batalha contra a inflação.

Ibovespa agora

IBOV: +0,14%, aos 128.707 pontos.

Nos EUA, serão publicados dados semanais de auxílio-desemprego e permissão para novas obras. O que também está no radar dos investidores — e que pode trazer impactos ao Ibovespa — são as declarações do presidente do Federal Reserve (Fed, banco central americano) de Atlanta, Raphael Bostic, que participa de dois eventos ao longo do dia. Ontem, dados do varejo e da indústria vieram acima das expectativas, enquanto na terça outro dirigente afirmou que prevê apenas três cortes de juros por lá, fazendo com que as apostas da manutenção da atual taxa americana ganham força.

Já no Brasil, segue no radar dos investidores as negociações em torno de um acordo sobre a reoneração da folha de pagamentos em Brasília. Nesta quinta-feira, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, se encontra com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. Ontem, o ministro se reuniu com o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, para debater o assunto.

Por fim, na noite da última quarta, depois de anunciar a compra de 5% das ações da 3R Petroleum (RRRP3), a Maha Energy propôs uma fusão de seus ativos de onshore (de exploração em terra) com a PetroReconcavo (RECV3). O EXAME Insights traz mais detalhes dos bastidores dessa negociação, que faz hoje as ações RECV3 e RRRP3 liderarem as altas na abertura do Ibovespa, com ganhos de 11,61% e 11,25%, respectivamente.

Dólar hoje

O dólar opera em queda nesta quinta-feira. Hoje, a moeda americana cai 0,19%, a R$ 4,921. Na quarta-feira, o dólar fechou em alta de 0,09%, cotado a R$ 4,930.

Como é calculado o índice Bovespa?

Principal índice de ações da bolsa brasileira, a B3, o Ibovespa é calculado em tempo real, baseado na média do desempenho dessa carteira teórica de ativos, cada uma com seu peso na composição do índice.

Funcionando como um termômetro do desempenho consolidado das principais ações para o mercado, cada ponto do Ibovespa equivale a 1 real. Por isso, se o IBOV está em 100.000 pontos, isso quer dizer que o preço da carteira teórica das ações mais negociadas é de 100.000 reais.

Que horas abre e fecha a bolsa de valores?

O horário de negociação na B3 vai das 10h às 18h. A pré-abertura ocorre entre 9h45 e 10h, enquanto o after-market ocorre entre 18h25 e 18h45. Já as negociações com o Ibovespa futuro ocorrem entre 9h e 17h55.

