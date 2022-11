Ibovespa hoje: Bolsa volta de feriado em queda à espera da PEC da Transição

O Ibovespa recua nesta quarta-feira, 16, volta de feriado, com investidores à espera da apresentação da PEC da Transição no Congresso. A proposta, prevista para ser entregue hoje, deve manter as despesas relacionadas ao Bolsa Família fora do teto de gastos, abrindo novo espaço dentro do orçamento de 2023.

Ibovespa: - 0,33%, 112.785 pontos

O mercado aguarda mais detalhes do montante extra-teto e do período em que os gastos sociais ficarão de fora do teto. O relator da PEC, senador Marcelo Castro, defende que os gastos com o Bolsa Família sejam permanentemente mantidos fora do teto. Mas a proposta sofre resistência de membros do "centrão". Um dos líderes do bloco, o atual ministro da Casa Civil Ciro Nogueira, quer que a medida tenha o prazo de apenas um ano.

O clima também é ligeiramente negativo no exterior, onde investidores repercutem o ataque de mísseis de fabricação russa a uma região da Polônia próxima à fronteira com a Ucrânia. O país, diferentemente da Ucrânia, é membro da Otan.

O temor é de que uma eventual confirmação de que o míssil veio de forças russas escale a guerra no leste europeu para um novo patamar. Apesar das preocupações, o presidente dos Estados Unidos Jor Biden disse que é "improvável" que o ataque tenha partido da Rússia. A própria Rússia também negou a autoria dos ataques, alegando que os mísseis partiram da Ucrânia.

Os novos episódios da guerra entre Rússia e Ucrânia e dados mais fortes para a economia americana divulgados nesta manhã freiam o otimismo do mercado internacional por dados abaixo do esperado para a inflação dos Estados Unidos. Na véspera, bolsas estrangeiras fecharam em firme alta, após o Índice de Preço ao Produtor (PPI, na sigla em inglês) de outubro, ter saído mais fraco que o previsto por economistas. Os números foram em linha com os do Índice de Preço Consumidor (CPI, na sigla em inglês), que provocaram doses de euforia na semana passada.