Localiza (RENT3) cai mais de 5% após balanço do 3º trimestre

As ações da Localiza (RENT3) chegam a cair mais de 5% na mínima desta quarta-feira, 16, com investidores reagindo negativamente ao balanço do terceiro trimestre. O resultado foi divulgado na noite de segunda-feira, 14, véspera do feriado da Proclamação da República.

No período, o lucro líquido ajustado da Localiza caiu 27,6% na comparação anual para R$ 682,1 milhões. A linha final do balanço foi especialmente impactada pelo prejuízo financeiro, que disparou 312% para R$ 883,2 milhões.

A forte piora financeira do grupo foi puxada pelo aumento da Selic e da dívida líquida, que mais do que triplicou, passando de R$ 6,7 bilhões para R$ 21,2 bilhões.

O balanço do terceiro trimestre foi o primeiro a incorporar as operações da Unidas. Segundo a companhia, já foi encerrado o processo de integração das agências de aluguel de carros, sendo que o de seminovos já está próximo de ser concluído. A gestão de compra de carros, no entanto, ja foi unificada.

"A Localiza apresentou um resultado misto, abaixo das nossas expectativas na venda de veículos, mas acima no ganho de margens no RAC e na gestão de frotas", afirmaram analistas da Ativa.

A receita líquida com aluguéis ficou em R$ 3,159 bilhões, 37,9% acima do mesmo período do ano passado (somando as operações da Localiza e Unidas) Já a receita com seminovos saltou 42,2% para R$ 2,977 bilhões na mesma comparação. A receita líquida com gestão de frotas ficou em R$ 1,16 bilhão, com crescimento de 52,2%.