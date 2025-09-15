Ibovespa testa os 143 mil pontos, à espera de decisão de juros no Brasil e EUA

Em semana de decisão de juros no Brasil e nos EUA, o Ibovespa abriu os negócios desta segunda-feira, 15, em alta. Às 10h47 (horário de Brasília), o índice de referência do mercado acionário brasileiro subia 0,54%, aos 143.045 pontos, após chegar aos 143.168 pontos.

Nos Estados Unidos, os índices do mercado acionário caminham para renovar recordes. O S&P 500 subia 0,35%, enquanto Nasdaq avançava 0,5% e o Dow Jones, 0,07%.

Nos Estados Unidos, dados do Índice de Preços ao Consumidor (CPI, da sigla em inglês) de agosto, mesmo mostrando pressão inflacionária e incertezas por conta da influência futura das tarifas de importação adotadas pelo governo americano, não mudou o otimismo do mercado para a queda dos juros na reunião do Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA) nesta semana.

O recuo do dólar frente ao real ao menor patamar em 14 meses, se deve em parte, à iminente queda dos juros nos Estados Unidos. A tão esperada reação do governo Trump à condenação do ex-presidente, Jair Bolsonaro, que não correu (ao menos por enquanto), foi considerado também outro ponto relevante da desvalorização da moeda americana na sexta-feira.

Analistas apontam que o viés ainda é de baixa para o dólar no Brasil. Agora pela manhã, o dólar recuou para o patamar de R$ 5,32.

A próxima reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) também acontece essa semana, mas a expectativa é de manutenção dos juros em 15%.

O Boletim Focus divulgado nesta segunda-feira indica que os cortes na Selic vão ocorrer somente a partir do ano que vem. A projeção para o IPCA do boletim, por sua vez, caiu novamente e está agora em 4,83% ao final deste ano.

No radar hoje

Dados da economia chinesa vieram mais fracos do que o esperado. A produção industrial do país cresceu 5,2% em agosto, desacelerando em relação ao avanço de 5,7% em julho. As vendas no varejo, por sua vez, subiram 3,4%, ficando abaixo da alta de 3,7% do mês anterior.

Nos Estados Unidos, o presidente Donald Trump voltou a criticar neste final de semana o atual presidente do Fed, Jerome Powell, a quem chamou de “incompetente”, além disso, comentou que espera “um grande corte” dos juros americanos na reunião do órgão nesta semana.

Indicadores econômicos

O índice de atividade econômica do Banco Central, o IBC-Br, considerado a prévia do PIB, apontou no mês de julho queda de 0,50% em relação ao mês anterior, acima da projeção do mercado, que esperava recuo de 0,20%.

O setor industrial teve peso importante na queda IBC-Br, com retração de 1,1% no mês. Já o setor do agronegócio, o recuo foi de 0,8%.

Mercados internacionais

Na Ásia, as bolsas do Japão não funcionaram devido a feriado local. Na Coreia do Sul, o Kospi avançou 0,35% e o Kosdaq subiu 0,66%.

O Hang Seng, de Hong Kong, teve alta de 0,22%. O CSI 300, que reúne as principais ações de Xangai e Shenzhen da China, subiu 0,24%.

Na Índia, o Nifty 50 teve queda de 0,18% e o Sensex perdeu 0,15%. Na Austrália, o S&P/ASX 200 teve baixa de 0,13%.

Na Europa, as principais bolsas abriram majoritariamente em alta. Por volta das 10h (de Brasília), o europeu Stoxx 600 subia 0,43%, o francês CAC 40 tinha alta de 1,15%, enquanto o alemão DAX subia 0,22% e o britânico FTSE 100 apresentava estabilidade.