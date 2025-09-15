Novas medidas contra o Brasil devem ser anunciadas 'semana que vem', diz secretário de Trump

Marco Rubio: o governo do presidente Donald Trump tem tomado medidas contra o Brasil para pressionar a Justiça do país a desistir do processo contra Bolsonaro (Nathan Howard/AFP)
Publicado em 15 de setembro de 2025 às 15h11.
Última atualização em 15 de setembro de 2025 às 15h54.
O secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, disse que novas medidas contra o Brasil poderão ser anunciadas na semana que vem, em resposta à condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado.
"Haverá uma resposta dos EUA a isso. Teremos alguns anúncios na próxima semana ou algo assim, sobre quais passos adicionais pretendemos tomar. O julgamento é apenas mais um capítulo de uma crescente campanha de opressão judicial que tem tentado alcançar empresas americanas, e até pessoas operando fora dos Estados Unidos", disse Rubio, em entrevista à Fox News, nesta segunda-feira, 15, ao ser perguntado sobre o tema.
"O Estado de Direito [no Brasil] está se desmoronando. Você tem esses juízes ativistas – um em particular – que não só foi atrás de Bolsonaro, aliás, ele tentou – tentou realizar reivindicações extraterritoriais até contra cidadãos americanos ou contra alguém postando online dentro dos Estados Unidos, e, na verdade, ameaçou ir ainda mais longe nesse sentido", afirmou.
Desde julho, o governo do presidente Donald Trump tem tomado medidas contra o Brasil para pressionar a Justiça do país a desistir do processo contra Bolsonaro.
A medida, no entanto, isenta uma série de produtos que o Brasil exporta aos EUA, incluindo suco de laranja, minérios, aeronaves e petróleo. A lista completa soma cerca de 700 itens. Ao mesmo tempo, a taxa incide sobre outros itens importantes da pauta de exportações brasileiras, como a carne e o café, o que poderá inviabilizar exportações brasileiras.
Em 9 de julho, Trump anunciou uma tarifa de 50% contra importações brasileiras, que passou a valer em 6 de agosto. Ele deixou claro que a cobrança foi adotada por causa dos processos contra o ex-presidente.
Além da tarifa, o presidente americano determinou uma investigação contra o Brasil por práticas comerciais desleais, com base na seção 301. O processo está andamento e deverá ser concluído nos próximos meses. Por meio dele, o Brasil poderá sofrer punições comerciais adicionais.
Também em julho, o governo americano aplicou uma sanção contra o ministro Alexandre de Moraes, do STF, que o impede de fazer negócios com empresas americanas. Além disso, o visto americano de Moraes e de outros ministros da Corte foram suspensos.
Na semana passada, em 11 de setembro, o STF condenou Bolsonaro a 27 anos e 3 meses de prisão por tentativa de golpe de Estado e outros crimes.
Após a condenação, o governo americano sinalizou que poderia tomar mais medidas contra o país, mas não revelou quais. Entre as opções prováveis, estão novas punições individuais aos ministros do STF ou um novo aumento de tarifas contra o Brasil.