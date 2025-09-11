CPI: inflação anual nos EUA sobe 0,4% em agosto

O Índice de Preços ao Consumidor (CPI, na sigla em inglês) dos Estados Unidos subiu 0,4% em agosto, na comparação anual, segundo dados do Departamento de Estatísticas do Trabalho (BLS, na sigla em inglês) divulgados nesta quinta-feira, 11. O resultado veio um pouco acima da expectativa do mercado que, segundo a Bloomberg, projetava avanço de 0,3% no dado.

O aumento segue a alta de 0,2% registrada em julho, refletindo uma aceleração no ritmo de inflação. Ao longo dos últimos 12 meses, o índice de todos os itens subiu 2,9%, sem ajuste sazonal.

O maior responsável pelo aumento mensal foi o índice de habitação, que avançou 0,4% em agosto.

A alta nos preços dos imóveis foi o principal motor da inflação do mês. Os preços dos alimentos também seguiram em alta, com o índice geral de alimentos subindo 0,5%. Dentro desse grupo, os preços de alimentos consumidos em casa aumentaram 0,6%, enquanto os de alimentos fora de casa avançaram 0,3%.

O índice de energia também registrou aumento de 0,7% em agosto, impulsionado por uma alta de 1,9% no preço da gasolina. Esse aumento nos custos energéticos é um reflexo de pressões globais sobre os mercados de petróleo e gás.

Por outro lado, o índice de todos os itens, excluindo alimentos e energia, subiu 0,3% em agosto, repetindo o aumento do mês anterior. Vários setores apresentaram aumentos, incluindo passagens aéreas, carros usados, roupas e veículos novos. Mas aconteceram algumas quedas nos preços de categorias como cuidados médicos, recreação e comunicação.

Ao analisar a inflação no período de 12 meses, o índice geral de todos os itens registrou uma alta de 2,9% até agosto, ligeiramente superior ao aumento de 2,7% observado até julho.

Excluindo os itens voláteis como alimentos e energia, o índice subiu 3,1% no mesmo período. O preço da energia teve um aumento modesto de 0,2% nos últimos 12 meses, enquanto os alimentos ficaram 3,2% mais caros ao longo do ano.