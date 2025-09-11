Mundo

Guia de MundoEUROPAGUERRA NA UCRÂNIACONFLITO EM GAZAARGENTINAELEIÇÕES NOS EUA

CPI: inflação anual nos EUA sobe 0,4% em agosto

O aumento segue a alta de 0,2% registrada em julho, refletindo uma aceleração no ritmo de inflação. Ao longo dos últimos 12 meses, o índice de todos os itens subiu 2,9%, sem ajuste sazonal

Tamires Vitorio
Tamires Vitorio

Repórter

Publicado em 11 de setembro de 2025 às 09h38.

O Índice de Preços ao Consumidor (CPI, na sigla em inglês) dos Estados Unidos subiu 0,4% em agosto, na comparação anual, segundo dados do Departamento de Estatísticas do Trabalho (BLS, na sigla em inglês) divulgados nesta quinta-feira, 11. O resultado veio um pouco acima da expectativa do mercado que, segundo a Bloomberg, projetava avanço de 0,3% no dado.

O aumento segue a alta de 0,2% registrada em julho, refletindo uma aceleração no ritmo de inflação. Ao longo dos últimos 12 meses, o índice de todos os itens subiu 2,9%, sem ajuste sazonal.

O maior responsável pelo aumento mensal foi o índice de habitação, que avançou 0,4% em agosto.

A alta nos preços dos imóveis foi o principal motor da inflação do mês. Os preços dos alimentos também seguiram em alta, com o índice geral de alimentos subindo 0,5%. Dentro desse grupo, os preços de alimentos consumidos em casa aumentaram 0,6%, enquanto os de alimentos fora de casa avançaram 0,3%.

O índice de energia também registrou aumento de 0,7% em agosto, impulsionado por uma alta de 1,9% no preço da gasolina. Esse aumento nos custos energéticos é um reflexo de pressões globais sobre os mercados de petróleo e gás.

Por outro lado, o índice de todos os itens, excluindo alimentos e energia, subiu 0,3% em agosto, repetindo o aumento do mês anterior. Vários setores apresentaram aumentos, incluindo passagens aéreas, carros usados, roupas e veículos novos. Mas aconteceram algumas quedas nos preços de categorias como cuidados médicos, recreação e comunicação.

Ao analisar a inflação no período de 12 meses, o índice geral de todos os itens registrou uma alta de 2,9% até agosto, ligeiramente superior ao aumento de 2,7% observado até julho.

Excluindo os itens voláteis como alimentos e energia, o índice subiu 3,1% no mesmo período. O preço da energia teve um aumento modesto de 0,2% nos últimos 12 meses, enquanto os alimentos ficaram 3,2% mais caros ao longo do ano.

Acompanhe tudo sobre:EconomiaInflaçãoEstados Unidos (EUA)Donald Trump

Mais de Mundo

Inteligência sul-coreana identifica Ju Ae como herdeira de Kim Jong Un

Polônia restringe tráfego aéreo no leste após derrubar drones russos

Israel intercepta míssil lançado do Iêmen em meio a ofensiva em Gaza

Polônia pede sessão urgente do Conselho de Segurança após violação de espaço aéreo

Mais na Exame

Future of Money

Stablecoins podem derrubar modelos de negócio da Visa? Executiva da empresa diz que não

Carreira

Espaçolaser lança programa para contratar profissionais acima de 50 anos

Tecnologia

PsiQuantum levanta US$ 1 bilhões para criar chip quântico; valor é recorde para startup do setor

Inteligência Artificial

Após dois anos de testes, YouTube lança dublagem com IA para ampliar alcance global de criadores