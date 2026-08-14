Ibovespa fecha 9ª sessão em queda e acumula perda de 3,2% na semana; dólar avança

O Ibovespa fechou em baixa nesta sexta-feira, 14, pelo nono pregão consecutivo, em uma sessão de forte volatilidade e cautela dos investidores diante do cenário eleitoral e das novas tarifas anunciadas pelos Estados Unidos. O principal índice da B3 chegou a ensaiar uma recuperação ao longo do dia, mas terminou em leve queda de 0,10%, aos 166.934,20 pontos. Na semana, o índice acumulou baixa de 3,23% e, em agosto, recua 6,22%. O volume financeiro somou R$ 22,4 bilhões.

Entre as principais ações do índice, a Petrobras terminou no campo positivo, acompanhando a alta do petróleo. As ações preferenciais (PETR4) subiram 0,45%, a R$ 42,09, enquanto as ordinárias (PETR3) avançaram 0,21%, a R$ 46,83. A Vale (VALE3), por outro lado, recuou 0,83%, a R$ 71,30, apesar da alta de 0,42% do minério de ferro.

Os grandes bancos tiveram desempenho majoritariamente positivo. O Itaú Unibanco (ITUB4) subiu 1,80%, a R$ 39,00, enquanto o BTG Pactual (BPAC11) avançou 1,51%, a R$ 51,00. O Banco do Brasil (BBAS3) ganhou 0,93%, com máxima de R$ 18,38, e o Santander (SANB11) teve alta de 0,34%, a R$ 29,93. O Bradesco (BBDC4) foi exceção, com queda de 0,72%, a R$ 16,54.

Entre as maiores quedas do Ibovespa, a Braskem (BRKM5) liderou, com baixa de 7,68%, a R$ 4,93, após a divulgação do balanço trimestral e em meio às negociações com credores. A Yduqs (YDUQ3), que também apresentou seus resultados, recuou 5,18%, a R$ 7,32. A CPFL Energia (CPFE3) caiu 4,49%, a R$ 41,29.

Na ponta positiva, a Minerva (BEEF3) liderou os ganhos, com alta de 5,26%, a R$ 3,20. A Hapvida (HAPV3) avançou 4,99%, a R$ 6,73, enquanto a Embraer (EMBJ3) subiu 2,43%, a R$ 99,02.

Dólar sobe 2,7% na semana e encosta em R$ 5,22

O dólar à vista fechou em alta de 0,52% nesta sexta-feira, a R$ 5,2199, após oscilar entre R$ 5,1744 e R$ 5,2490. A moeda avançou mesmo diante do enfraquecimento do dólar no exterior, em uma sessão marcada pela cautela com o cenário eleitoral e pela saída de capital estrangeiro da bolsa brasileira.

Dados da B3 mostraram que os investidores estrangeiros retiraram R$ 1,6 bilhão da bolsa na quarta-feira, 12, elevando o saldo de retiradas líquidas em agosto para R$ 13,5 bilhões. Na semana, o dólar acumulou alta de 2,67%.

O mercado também acompanhou a decisão do governo brasileiro de acionar a Lei da Reciprocidade contra os Estados Unidos em resposta às novas tarifas anunciadas. No fim do dia, os investidores aguardavam a divulgação da nova pesquisa eleitoral Genial Quaest.

Petróleo sobe e acumula alta de até 6% na semana

Os contratos futuros de petróleo voltaram a subir nesta sexta-feira, após o secretário do Tesouro americano, Scott Bessent, afirmar que Washington poderá adotar medidas de “isolamento econômico” contra o Irã e manter o bloqueio dos portos iranianos.

As declarações reacenderam as preocupações sobre o fluxo da commodity pelo Estreito de Ormuz, onde o tráfego de embarcações permanece bastante reduzido em meio às ameaças americanas e a novos ataques na região.

O Brent para outubro subiu 1,67%, a US$ 88,52 por barril, enquanto o WTI para setembro avançou 1,42%, a US$ 82,40. Na semana, os contratos acumularam altas de 5,95% e 5,40%, respectivamente.

Bolsas de Nova York fecham em baixa

As bolsas americanas também recuaram nesta sexta-feira, em uma sessão marcada pela cautela com o aumento das tensões no Oriente Médio e as novas ameaças do governo Donald Trump ao Irã.

O Dow Jones caiu 0,20%, aos 53.732,41 pontos. O S&P 500 recuou 0,17%, para 7.785,76 pontos, enquanto o Nasdaq perdeu 0,28%, aos 26.729,16 pontos.

Na semana, porém, os índices tiveram desempenhos mistos. O Dow Jones acumulou baixa de 0,56%, enquanto o S&P 500 avançou 0,36% e o Nasdaq teve alta de 0,14%.

Na agenda econômica, as vendas do varejo americano caíram 0,6% em julho, contrariando a expectativa de alta de 0,1%. A Universidade de Michigan também mostrou queda no índice preliminar de sentimento do consumidor em agosto, para 51 pontos, ante expectativa de 54,5 pontos.